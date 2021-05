Wohnraum bevorzugt für „echte“ Hohen Neuendorfer

Hohen Neuendorf

Die Stadtverordnetenversammlung will die Verwaltung auf Antrag der Bündnisgrünen beauftragen, das gegenwärtig mit dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft in Bearbeitung befindliche Sanierungskonzept für die kommunalen Wohngebäude an den Klimaschutzzielen der Stadt zu orientieren. Das pauschale Ziel aller Sanierungen soll das Erreichen des Effizienzhausstandards nach Gebäude-Energiegesetz (GEG) bis zum Jahr 2030 sein. Für jede Bestandsimmobilie sollen die Modernisierungsmaßnahmen und -ziele dokumentiert werden (Gebäudesteckbriefe, Energiepolitisches Arbeitsprogramm EPAP, 2020). Dass angesichts ihres Zustandes eine Betrachtung nicht für alle Objekte sinnvoll sei, machte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) deutlich. Auf seinen Vorschlag hin wurde das Thema in den Hauptausschuss (als Werksausschuss) zurück überwiesen. In den Fachausschuss verwiesen wurde auch der Antrag von CDU und FDP, die Verwaltung mit einer Richtlinie zu einem Einheimischen-Modell bei der Veräußerung kommunaler Baugrundstücke zu beauftragen. Ziel der Richtlinie ist es, in europarechtskonformer Ausgestaltung städtebaulicher und sonstiger Verträge (§ 11 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs – BauGB) und unter Berücksichtigung des Grundrechts auf Freizügigkeit den Erwerb angemessenen Wohnraums zu ermöglichen. Dabei sollen unter anderem die Aufenthaltsdauer (Wohnsitz) in der Stadt, das Einkommen, individuelle Merkmale und Belastungen wie etwa die Zahl der Kinder, pflegebedürftige Angehörige, Behinderungen und ein etwaiges Ehrenamt Berücksichtigung finden.

Von Helge Treichel