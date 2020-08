Wohnungsbau in Bergfelde: Investor darf von B-Plan abweichen

Hohen Neuendorf

Die Project WohnInvest MS Berlin 1 GmbH & Co. KG plant auf einem Grundstück an der Birkfeldstraße in Bergfelde das Errichten einer Wohnanlage mit 60 Wohneinheiten und Tiefgarage sowie von 21 Townhäusern. Mit großer Mehrheit stimmten die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend zu, dass die Gesellschaft als Bauherrin von den bestehenden Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 48 abweichen darf. Erstens wurde genehmigt, dass von einer offenen Bauweise abgewichen darf, da ein Gebäuderiegel vorgesehen wird. Dessen Länge überschreitet – unter anderem aus Lärmschutzgründen – die bislang zulässige Gebäudelänge von 50 Metern erheblich. Zweitens soll für drei Wohnungen eine viergeschossige Nutzung ermöglicht werden, wobei aber nicht höher als dreigeschossig gebaut wird, sondern nunmehr auch Aufenthaltsräume im Souterrain (Untergeschoss) ermöglicht werden.

Während die abweichende Bebauung nach der Debatte im Fachausschuss nicht noch einmal diskutiert wurde, stellten die Linken das Geschäftsmodell des privaten Trägers an sich in Frage. Es handele sich um einen geschlossenen Fonds, der ausschließlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sei, kritisierte Fraktionsvorsitzender Lukas Lüdtke. Sozialverträgliche Mieten seien somit ausgeschlossen. Zudem wurde festgestellt, dass der Beschluss angesichts des fehlenden Ausschuss-Protokolls gar nicht auf der Tagesordnung hätte stehen dürfen.

Von Helge Treichel