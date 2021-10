Wohnungsbau in Hohen Neuendorf: Keine Notbremsung für Entwicklungsmaßnahme

Hohen Neuendorf

Das klang wie eine Abkehr von der anvisierten Wohnungsbaupolitik der Stadt Hohen Neuendorf, mit der immerhin mehr als 900 Wohnungen geschaffen werden sollen: „Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Verwaltung, die Voruntersuchungen zur Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nördlich der Bahnlinie beiderseits der Oranienburger Straße im Stadtteil Hohen Neuendorf einzustellen und das Projekt in dieser Form zu beenden.“ Die Stadt sollte im Sinne der behutsamen Stadtentwicklung das juristisch riskante Vorhaben einer Entwicklungsmaßnahme durch schnelle und juristisch sicher umsetzbare Bebauungsplanverfahren mit Städtebaulichen Verträgen ersetzen, heißt es in der Begründung. Die Bündnisgrünen und der Stadtverein zogen ihren Antrag in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag jedoch zurück.

Bürgermeister erläutert weitere Verfahrensweise

Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) quittiert das auf MAZ-Nachfrage mit Zufriedenheit. Denn die Voruntersuchungen seien nahezu abgeschlossen. Seit 2017 habe es eine Bestandsaufnahme gegeben, seien Konzepte erstellt und Leitlinien formuliert worden. Im November würden die letzten Gespräche mit den Eigentümern geführt, so der Bürgermeister. Anfang 2022 würden dann der Ergebnisbericht und ein Rahmenplanentwurf vorgestellt, um einen Satzungsbeschluss zu erwirken. Damit sei der Prozess zu weit vorangeschritten, um die angestrebten Einsparungen zu erreichen, begründete Fraktionschef Oliver Jirka den Rückzieher.

Von Helge Treichel