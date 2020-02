Hohen Neuendorf

Am 15. November 2019 betrat gegen 20 Uhr ein Mann mit zwei augenscheinlichen Jugendlichen ein Grundstück in der Veltener Straße in Borgsdorf. Der Erwachsene versuchte, mit einer Brechstange die hintere Terrassentür aufzuhebeln, während die zwei Jugendlichen an den Hausecken Schmiere standen. Auf Grund der eingeschalteten Bewegungsmelder konnten die Personen eindeutig gesehen und von einer Kamera aufgezeichnet werden. Den Tätern gelang es nicht, die Terrassentür zu öffnen. Sie verließen zusammen das Grundstück in unbekannte Richtung. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301/85 10 entgegen.

Der Mann konnte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Quelle: Polizei

Von MAZonline