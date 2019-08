Zum Tag der offenen Gärten am Sonntag (25. August) von 10 bis 17 Uhr ist Miriam Przybilla einer von sieben neuen der insgesamt 27 Gartenbesitzer, die Interessierte für einen Blick hinter ihren Gartenzaun einladen. Seit 2003 gibt es dazu in Oberhavel Gelegenheit – in diesem Jahr sogar das zweite Mal.