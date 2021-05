Zusätzliche Fahrradstellplätze für den S-Bahnhof Borgsdorf sind das Ziel

Borgsdorf

Die Stadtverwaltung soll prüfen, wie die bestehenden Abstellplätze für Fahrräder im westlichen und östlichen Umfeld des S-Bahnhofs Borgsdorf erweitert und zusätzliche sichere Abstellplätze geschaffen werden können. Das beschlossen die Stadtverordneten in jüngster Sitzung auf Antrag der CDU-Fraktion einstimmig. Es wird gebeten, im 1. Quartal 2021 über ihr Ergebnis im Ausschuss für Bauen, Ordnung und Sicherheit zu berichten und eine Kostenschätzung vorzunehmen.

Nicht alle Abstellplätze sind gleichermaßen beliebt

Die Nutzung der S-Bahn als Alternative zum Individualverkehr habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Damit einhergehend ist der Bedarf an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gestiegen. Der Trend zu hochwertigen Fahrrädern und die Beschaffenheit der häufig mit Gepäckkörben ausgestatteten Räder bedürfe mehr Abstellflächen mit der Möglichkeit zur Befestigung von Sicherungsvorrichtungen, als derzeit vorhanden sind. Das sei an den westlich des S-Bahnhofes Borgsdorf auf beiden Seiten des Bahnhofsvorplatzes und der Berliner Straße nicht nur in Sommermonaten, in denen Fahrräder häufig auf dem „letzten Kilometer“ von und zur S-Bahn genutzt werden, sondern seit einigen Jahren auch in den Herbst- und Wintermonaten zu beobachten. Die aufgrund der Lage hinter der häufig geschlossenen Bahnschranke und der geringeren Einwohnerzahl auf der Ostseite gelegene Abstellanlage sei hingegen weniger frequentiert, heißt es in der Beschlussbegründung.

Pfeiler behindern das Abstellen

Die Überdachung der Anlagen sei erst kürzlich aufwendig erneuert worden. Die Kapazitäten der aktuellen Parkanlage seien aber schnell erschöpft, weil die Halterungen (Spange) zu keinem Fahrradtyp passen und die Platzierung der das Dach stützenden Säulen am Einstellen der Räder hindern. Daher sollen diese konstruktiven Elemente in die Prüfung zum Zweck einer möglichen Optimierung einbezogen werden, ebenso die Möglichkeit der Einrichtung von Abstellmöglichkeiten für Lastenräder.

Fahrräder werden aktuell häufig „wild“ abgestellt

Derzeit würden zahlreiche Fahrräder an der bis zum Dienstleistungszentrum südwärts reichenden Zaunanlage angeschlossen oder auf dem gegenüberliegenden Gehsteig „wild“ abgestellt. Dies führe zu Unmut bei Anwohnern. Deshalb sei es erforderlich, die westseitig vorhandene Anlage unter Nutzung der vorhandenen entlang der Parkplätze führenden Flächen zu erweitern und die bestehenden Möglichkeiten in die Prüfung einzubeziehen.

Von Helge Treichel