Zwei Wochen vorfristig: Behelfsbrücke in Hohen Neuendorf ab sofort befahrbar 

Hohen Neuendorf/Bergfelde

Die ersten Nutzer konnten es kaum fassen: Zwei Wochen früher als geplant, ist am Gründonnerstag die Behelfsbrücke der Landesstraße L 171 in Hohen Neuendorf freigegeben worden. Damit entfällt zwischen den Stadtteilen Bergfelde und Hohen Neuendorf ab sofort der Umweg über Birkenwerder.

Bürgermeister bedankt sich im Namen der Bürgerschaft

Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) bedankte sich im Namen der Bürgerschaft und mit Blick auf die Verbindung nach Stolpe dafür, dass der Landesbetrieb ein Vorhaben „zum wiederholten Male vorfristig fertiggestellt hat“. Apelt sprach den Bergfeldern seinen Dank für ihre Geduld aus, nachdem sie im Herbst die Hiobsbotschaft von dem erforderlichen Brückenabriss ereilt hatte und es leider nicht geklappt hatte, einen Shuttle einzurichten. Am Ende lasse sich aber bilanzieren: „Ende gut, alles gut.“

Der erste Nutzer nach der offiziellen Freigabe der Behelfsbrücke der L 171 zwischen Hohen Neuendorf und Bergfelde. Quelle: Helge Treichel

Zunächst hatte es Verzögerungen bei der Einrichtung der Übergänge zwischen der Brücke und den Geh- und Radwegen gegeben, bilanzierte Pressesprecher Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen den Schlussspurt der Arbeiten. Diese seien in den vergangenen Tagen dank des hohen Engagements des beauftragten Bauunternehmens gleichzeitig mit den Übergängen der Fahrbahn hergestellt worden. „So kann die Brücke jetzt von allen Verkehrsteilnehmern und -teilnehmerinnen genutzt werden, ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit Kraftfahrzeugen“, so Streu. Eine Tonnagebegrenzung gebe es nicht.

Landesbetrieb veröffentlich Video von den Arbeiten

Im Februar wurden die Fertigteile für die Behelfsbrücke in nächtlichen Bahnsperrpausen ohne Zwischenfälle eingebaut. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat ein Video von den Arbeiten veröffentlicht. Nach der Montage standen die Einrichtung der betonierten Fahrbahntafel, der Geh- und Radwegflächen und der Übergänge zu den bestehenden Straßendämmen auf dem Bauplan. „In den kommenden Tagen sind noch die Beräumung der Baustraße, die Wiederherstellung der Böschungen und Restarbeiten im Bahnbereich notwendig“, so Streu. Die Wiederaufforstung des Waldes sei für den Winter 2022/2023 geplant.

Die Sicherheitsbaken und Beschilderungen der monatelangen Sperrung werden entfernt. Quelle: Helge Treichel

Etwa sieben Monate ist es her, seit die Schäden an der alten Brücke festgestellt wurden. Die Brücke wurde umgehend gesperrt und entschieden, ein Behelfsbauwerk zu errichten. „Dies ist für solche Bauvorhaben eine sehr kurze Umsetzungszeit“, betonte Steffen Streu anlässlich der Freigabe. Der Landesbetrieb Straßenwesen bedanke sich bei den beteiligten Baufirmen, dem Planungsbüro, der Stadt Hohen Neuendorf und den zuständigen Behörden „für die intensive und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die schnelle Umsetzung ermöglicht hat“.

Versprechen: Eine weitere Sperrung ist nicht erforderlich

Wären nicht die leichten Fahrbahnsenken an den Übergängen zwischen Brücke und Rampen – es würde kaum auffallen, dass es sich um ein Behelfsbauwerk handelt. Die Planung für den Bau der regulären neuen Brücke sei bereits in Arbeit, versichert Steffen Streu. Das Bauwerk werde direkt neben der Behelfsbrücke errichtet, die Verkehrsführung der Landesstraße werde entsprechend angepasst. Unter anderem deshalb sei ein zeitaufwendiges Planfeststellungsverfahren notwendig. Wann die neue Brücke gebaut werden kann, sei wegen der ungewissen Dauer dieses Verfahrens noch offen. „Fest steht aber, dass die Behelfsbrücke erst abgerissen wird, wenn die neue Brücke fertig ist“, so Streu: „Eine erneute Sperrung der Landesstraße wird es nicht geben.“

Bürgermeister Stephan Zimniok informierte sich vor Ort über die Freigabe der Behelfsbrücke. In Birkenwerder steht ab 2. Mai das nächste Großprojekt des Landesbetriebes mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen an. Quelle: Helge Treichel

Die Brückenfreigabe ließ sich auch Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF) nicht entgehen, denn die war die Voraussetzung für das nächste große Infrastrukturprojekt des Landesbetriebs Straßenwesen: Anfang Mai beginnt der grundhafte Ausbau der Bundesstraße B 96a in Birkenwerder. Neben der desolaten Fahrbahn sollen die Entwässerung sowie die Geh- und Radwege erneuert werden. Das Vorhaben beinhaltet die Asphaltierung der Bundesstraße bis nach Bergfelde, wo die Ortsdurchfahrt bereits saniert wurde. Nähere Informationen zum Bauvorhaben in Birkenwerder kündigte Streu für einen späteren Zeitpunkt an.

Ein Bauvorhaben als politisches Statement

„Das Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Verwaltung funktioniert“, betonte die zur Freigabe erschienene SPD-Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz. Die Faktenlage und das Beispiel dieser Brücke widerspreche dem, was manche Minderheiten-Gruppierungen infrage stellen würden.

Von Helge Treichel