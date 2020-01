Hohen Neuendorf

Gleich zwei Mal versuchten bisher unbekannte Täter in Hohen Neuendorf, in eine Doppelhaushälfte und eine Wohnung einzudringen.

Der erste Versuch ereignete sich am Freitag (10. Januar) gegen 17.14 Uhr in der Feuerleinstraße. Dort versuchten der oder die Täter, die seitlich gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Dabei wurde eine Glasscheibe beschädigt. In das Innere des Hauses gelangten die Täter jedoch nicht. Der Geschädigte erhielt über sein Smartphone eine Push-Mitteilung der Überwachungskamera.

Beim zweiten Sachverhalt versuchten unbekannte Personen in der Zeit von Sonnabendnachmittag (11. Januar), 16 Uhr bis Sonntagmittag, 11.20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann-Straße einzudringen. Das versuchten sie augenscheinlich durch Bohren in die Holztür auf Höhe des Türschlosses. Auch dieser Versuch misslang.

Zu beiden versuchten Einbrüchen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline