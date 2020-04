Hohen Neuendorf

Seit vergangener Woche häufen sich wieder die Fragen aus der Bevölkerung. Gute Erfahrungen und viel Zustimmung zu dem Format sowie gleichzeitig weiterhin beschränkte Versammlungsmöglichkeiten bringen Bürgermeister Steffen Apelt ein weiteres Mal auf die heimischen Computerbildschirme mit einer Neuauflage des virtuellen Stadtgesprächs. „Die geänderten Regelungen der Eindämmungsverordnung klären genauso viele Fragen wie sie neue aufwerfen", vermutet Steffen Apelt. „Wir wollen wiederum dabei helfen, die Bestimmungen so konkret wie möglich auf Hohen Neuendorf und die Fragen der Bevölkerung runterzubrechen", kündigt er an und wird sich wiederum weitere Führungskräfte der Verwaltung an die Seite holen, um möglichst viele Fragen direkt beantworten zu können.

Einfach dem Link folgen

Für Dienstag, 21. April 2020, um 19 Uhr lädt Bürgermeister Steffen Apelt auf der Videokonferenz-Plattform zoom zur zweiten virtuellen Sprechstunde ein. Auf der Plattform wählt man sich kostenfrei über einen Link ein: https://us02web.zoom.us/j/84890488653. Die Teilnahme ist denkbar einfach und kann mit jedem audiofähigen Endgerät erfolgen. Einfach auf den Link klicken und die Plattform "zoom" öffnet sich. Es ist erforderlich, die Plattform auf dem eigenen Gerät zu installlieren, um teilnehmen zu können, dann wird man automatisch mit dem Meeting des Bürgermeisters verbunden. Die anderen Teilnehmer sehen den Namen desjenigen der sich anmeldet. Man kann allerdings sehr leicht den angezeigten Namen in ein Alias oder einen fiktiven Namen verändern.

Fragen vorab schicken

Unter Datenschutzgesichtspunkten gilt zoom aktuell als die Plattform, die den europäischen Normen am besten gerecht wird. Da bis zu 300 Menschen teilnehmen können, ist in diesem Fall die Rückfragemöglichkeit an den Bürgermeister nur per Chat gegeben, d.h. man kann am Rechner live seine Frage schriftlich stellen, die der Bürgermeister dann je nach Anzahl der Fragen auch direkt beantworten kann. Diese Fragen sehen nur der Fragesteller und das Bürgermeister-Team. Noch besser ist es daher, die Fragen in den Tagen vorher an die Stadtverwaltung entweder per Mail an presse@hohen-neuendorf.de oder per Telefon unter (03303) 528 145 an die Pressestelle zu richten, beispielsweise falls die Antwort einer Recherche bedarf.

Von MAZonline