„fLotter Hubert“ in Hohen Neuendorf: Ein Lastenrad für alle

Hohen Neuendorf

Dank beharrlichem bürgerschaftlichem Engagement und vieler Einzelspenden aus Hohen Neuendorf und ganz Deutschland ( Teltow, Ludwigslust, Schwenningen) gebe es seit dem vergangenen Wochenende nun den „fLotten Hubert“, das erste kostenlos ausleihbare Lastenrad für Hohen Neuendorf. Dieses könne tageweise über die Plattform www.fLotte-Berlin.de kostenlos reserviert und an der Sankt Hubertus Apotheke beim S-Bahnhof Hohen Neuendorf abgeholt und zurückgegeben werden, berichtet Viktor Makowski. Die Spendenkasse hatte den nötigen Füllstand zwar noch nicht erreicht, aber die engagierten Mitglieder der ADFC-Ortsgruppe übernahmen das finanzielle Restrisiko. Weitere Spenden mit dem Betreff „Spende fLotter Hubert“ auf das Konto des ADFC Berlin e.V. (DE52 1005 0000 0190 3716 09, Berliner Sparkasse) sind also nach wie vor sehr willkommen.

Gewerbetreibende, Vereine, Parteien und Einzelpersonen aus Hohen Neuendorf können gegen eine Mindestspende von 150 Euro außerdem Aufkleber auf dem Lastenrad anbringen. Ebenso werden noch Standorte in der Niederheide, Osramsiedlung, Bergfelde und in anderen Wohngebieten für ein oder zwei weitere Lastenräder gesucht. Der Aufwand ist überschaubar (maximal eine Ausleihe pro Tag). Sprechen Sie uns dazu gerne an.

Die ADFC Ortsgruppe trifft sich regelmäßig am ersten Montag im Monat, nächstmalig am 7. Dezember, vermutlich per Videokonferenz. Interessierte Neumitglieder sind immer herzlich willkommen, so Makowski.

Kontakt Lastenräder: Lastenrad@TheMakowskis.de

Kontakt ADFC-Ortsgruppe: claudia.horyza@brandenburg.adfc.de

Von MAZonline