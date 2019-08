Hohen Neuendorf

Mit „filmfriend“ bieten die Hohen Neuendorfer Bibliotheken seit dem 01. Juli ein neues Angebot für ihre Nutzerinnen und Nutzer. Das Filmportal enthält mehr als 1400 Filme, Serien, Dokumentationen, Zeichentrick-, Kinder- und Jugendfilme. Diese können jederzeit auf dem heimischen PC, dem Smartphone oder Tablet angeschaut werden. Erforderlich sind lediglich ein Internetanschluss mit ausreichender Bandbreite, ein Browser wie Firefox, Chrome oder Safari und natürlich ein Bibliotheksausweis.

Reaktion auf Streamingdienste

„Es ist ein sehr zeitgemäßes Angebot, mit dem wir der steigenden Nachfrage nach Streaming-Diensten begegnen möchten“, erläutert Sebastian Kullack, Fachbereichsleiter für Soziales in der Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung. Tatsächlich konnten Bibliotheksleiterin Dorothea Nemitz und Kollegin Svenja Kornett im vergangenen Jahr schon einen leichten Rückgang bei der Nachfrage nach DVDs und CDs feststellen. Das filmfriend-Angebot ist für die Bibliothekskunden ohne zusätzliche Kosten nutzbar. Die Stadt selbst profitiert bis Ende 2020 von einem vergünstigten Tarif in Höhe von 75 Euro im Monat. „Es gibt aber einen bestimmten Bildungsauftrag“, räumt Kullack ein. „Die Spielfilme sind eher ,Kino für Kenner’ statt aktuelle Hollywood-Blockbuster“. Dafür gibt es den Jugenschutz inklusive. Denn mit dem Einloggen erkennt das Programm automatisch das Alter des Nutzers und zeigt ausschließlich altersgerechte Angebote an.

Mitgliedschaft ist für Minderjährige kostenlos

Eine Mitgliedschaft in den Hohen Neuendorfer Bibliotheken ist für Minderjährige übrigens kostenlos. Erwachsene zahlen 12 Euro im Jahr und können aus einem Bestand von knapp 60.000 Medien wählen. Über den Bibliotheksverbund „ Onleihe Oberhavel“ sind noch mal mehr als 7600 Medien verfügbar.

Von MAZonline