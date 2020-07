Seit sechs Jahren leitet Bernadette Collatz das Hospiz „Lebensklänge“ in Oranienburg. Fast eben so lange bereits engagiert sich die Initiative „Wir für Euch“ ehrenamtlich für die Einrichtung. Mehr als 600 Menschen unterstützen in diesem Jahr das Projekt „Oberhavel läuft“, dessen Erlös dem Hospiz zu Gute kommt. Die Hospiz-Mitarbeiter sind darüber richtig baff. Und sehr glücklich.