Friedrichsthal

Ein 69-jähriger Mann baute am Dienstag seine Angelausrüstung in Friedrichsthal in der Malzer Chaussee an einem Kanal auf. Dabei verlor er seinen freilaufenden Schäferhund gegen 15.45 Uhr für einen kurzen Augenblick aus den Augen.

Ein vorbeijoggender 39-jähriger Oranienburger wurde durch das Tier ins Bein gebissen und musste einen Arzt aufsuchen. Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Von MAZonline