Hennigsdorf

Am Sonntag gegen 22.30 Uhr meldete eine Hausbesitzerin aus dem Marderweg in Hennigsdorf einen gegenwärtigen Einbruch in ihren Schuppen und danach an ihrer Haustür. Polizeibeamte eilten vor Ort und stellten fest, dass kein Einbruch ins Einfamilienhaus vorlag, jedoch sich vermutlich ein Waschbär unberechtigt Zugang durch die Katzenklappe ins Haus verschaffen wollte, was der Hund im Haus aber durch Knurren und Bellen vereiteln konnte.

Von MAZonline