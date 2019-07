Seit Freitagabend werden die 14-jährige Lena und der 15-jährige Fred vermisst. Beide Teenager sind in einer Wohngruppe in Liebenwalde untergebracht, zuletzt gesehen wurden sie am Freitagnachmittag in Oranienburg. Lenas Vater Dirk Kulbe hofft auf die Hilfe der Bevölkerung und bittet darum, die Augen nach den beiden offen zu halten.