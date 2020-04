Idee: Wasserbüffel an die Schnelle Havel

Neuholland

Ein Staatssekretär in Neuholland. Nils Fischer hat es geschafft, Uwe Feiler ( CDU) in den Liebenwalder Ortsteil zu locken. Eine Gratulation zur Ernennung zum Staatssekretär, verbunden mit einer Einladung zur Neuholländer Fleischrind GmbH, waren dem Besuch vorausgegangen. So einfach ging das. Am Donnerstagnachmittag saßen die Landwirtschaftsexperten in kleiner Runde an einem Tisch. „Es war für mich die erste Betriebsbesichtigung nach dem Corona-Ausbruch“, sagte der Mann aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, der zugleich Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 58 ist (Teile von Oberhavel und dem Havelland).

„Gruppe Neuholland“ mit mehreren Unternehmen

Nils Fischer, seit 2016 Geschäftsführer des Neuholländer Landwirtschaftsbetriebes, zeichnete ein Bild vom Unternehmen, das er schon „Gruppe Neuholland“ nennt. Denn auch die Firmen Neuholländer Biowärme, die Agrar-Produktion, die Naturpark Neuholland-Liebenberg und die Photovoltaik-Einspeisung Neuholland (PEN) gehören dazu. Allein aus dieser Auflistung wird klar: Die Neuholländer Landwirte sind breit aufgestellt, auch wenn die Landwirtschaft das Kerngeschäft bildet: Rindermast und Ackerbau (1600 ha Ackerland, 1000 ha Grünland). Dazu kommt die mit Rindergülle, Mais und Getreide gefütterte Biogasanlage, die eigene Anlagen und Teile des Dorfes versorgt. Außerdem gewinnen die Neuholländer mit Photovoltaikanlagen Energie.

Anzeige

Geschäftsführer Norbert Pinnow (l.) im Gespräch mit Uwe Feiler. Quelle: Enrico Kugler

Weitere MAZ+ Artikel

Trennung von der Milchproduktion

Unter Leitung von Nils Fischer und Norbert Pinnow (beide Geschäftsführer) wurde das Unternehmen umstrukturiert, von der Milchproduktion trennte man sich („wegen der ständigen Milchkrisen“).

Pilotprojekt bahnt sich an

Zusammen mit Naturschützern und dem Landesamt für Umwelt setzten die Neuholländer in den vergangenen Jahren einige (geförderte) Projekte um. Ein weiteres soll folgen. „Im Naturschutzgebiet Schnelle Havel verlandet ein See in eine Moorlandschaft, es handelt sich um eine 56 Hektar große Fläche. Das Bundesumweltamt regte an, dort mit einem Pilotprojekt zu zeigen, dass Landwirtschaft und Naturschutz gut zusammenarbeiten können“, so Nils Fischer. Und er kündigt an: „Wir wollen dort vermutlich Wasserbüffel halten.“ Ab Herbst würde das Unternehmen 600 Hektar Fläche von der DKB-Stiftung in Liebenberg pachten und anschließend mit der DKB-Stiftung Konzepte zur Zusammenarbeit entwickeln. Dabei gehe es unter anderem um Direktvermarktung und ökologischen Landbau auf 1000 Hektar.

Am Tisch mit Staatssekretär Uwe Feiler (l.): die Geschäftsführer Nils Fischer und Norbert Pinnow sowie der Liebenwalder CDU-Ortsvorsitzende Olaf Schüler. Quelle: ENRICO KUGLER

Feiler : „Guter Ansatz“

Uwe Feiler gefällt der Ansatz von Nils Fischer und seinen 20 Mitarbeitern: „Er steht für die Landwirtschaft, will sie voranbringen. Er denkt jetzt schon daran, wie Landwirtschaft im Jahr 2040 aussehen kann. Er redet nicht von Agrarwende – dieses Wort mag ich sowieso nicht –, sondern von Modernisierung. Er weiß, dass Jäger und Landwirte, Waldbesitzer und Jäger sowie Landwirtschaft und Naturschutz zusammen funktionieren können und müssen.“

Das Neuholländer Unternehmen hat noch mit den vergangenen Dürrejahren zu kämpfen. „Die beiden Jahre warfen uns zurück, wir verloren allein 600 00 Euro“, so Nils Fischer.

Von Stefan Blumberg