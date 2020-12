Kremmen/Oberkrämer/Oberhavel

Jagdpächter Michael Ohletz (65) schlägt Alarm: In seinem 1350 Hektar großen Revier zwischen Beetz und Hohenbruch landet immer häufiger illegaler Müll. „Ich schätze, dass es in diesem Jahr bestimmt 3,5 Tonnen Müll waren“, sagt der Jäger, der sich das Revier mit drei anderen Jagdpächtern sowie sechs Begehungsscheininhabern teilt. „Mal waren es Berge Dachpappe und Styropor, mal Bauschutt und dicke Lagen Schaumgummi, Farbeimer und Lacke“, sagt der Jäger. Auch bei dem gemeinsamen Rundgang mit der MAZ wurden wir fündig. Alte Farbeimer und ein großes Blech liegen an einem einsamen Feldweg, ein Stück weiter ein Wäschekorb mit Mülltüte und alte Plastikplanen.

Diesen Fund machte Christine Jänsch aus Vehlefanz. Am Kienluch Höhe des alten, verlassenen Pferdestalls im Wald liegt dieser Haufen samt Dachpappe, Asbestplatten und alten Kunststoffen. Quelle: Privat/Christine Jänsch

Anzeige

Bei Vehlefanz machte jetzt Christine Jänsch eine Entdeckung, die sie vor Wut schäumen lässt. „Als ich mit meinem Hund Am Kienluch Höhe des alten, verlassenen Pferdestalls spazieren ging, habe ich im Wald den Riesen-Berg mit Dachpappe, Asbestplatten und alten Kunststoffen gesehen. Später habe ich erfahren, dass der Haufen dort schon seit Monaten liegen soll.“

Dazu Bau- und Ordnungsamtschef Dirk Eger: „Wir haben das mehrfach an die Forstbehörde weitergeleitet, die in diesem Fall verpflichtet ist, den Abfall einzusammeln. Auch der Landkreis weiß Bescheid. Die Gemeinde ist nur dann zuständig, wenn innerorts illegal Müll abgelagert wird.“ Erst am 2. Dezember 2020, machte das Ordnungsamt am Bärkenklauer Damm wieder einen Fund: Unbekannte haben dort Baureste abgeladen. Der Landkreis ist informiert.

Dieser Riesen-Berg samt Styropor und Dachpappe wurde an einem einsamen Feldweg abgeladen. Quelle: Jeannette

Den skrupellosen Trend der Umwelttäter kann auch der Landkreis bestätigen. „Illegale Müllablagerungen sind seit Langem ein im Landkreis bekanntes Problem“, sagt Landkreis-Sprecherin Irina Schmidt. Die Umstände und die stetige Zunahme der Ablagerung von herrenlosen Abfällen sei für alle Beteiligten ärgerlich und kräftezehrend.

Über 300 Fälle und rund 660 Tonnen Abfall pro Jahr

Allein in diesem Jahr verzeichnete der Landkreis Oberhavel über 300 Fälle illegaler Abfallablagerungen (Stand 10/2020). „Dazu zählen auch die herrenlosen Abfälle, die durch die jeweils zuständigen Kommunen, die Straßenbaulastträger und die Forstbehörde im Rahmen der gesetzlichen Einsammlungspflicht eingesammelt und an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zur Entsorgung übergeben werden“, so die Landkreis-Sprecherin.

Dieser Haufen alter Planen liegt am Feldrand bei Sommerfeld. Quelle: Jeannette Hix

Die jährlich eingesammelten Mengen liegen seit 2013 zwischen 620 und 660 Tonnen. Insbesondere im Südkreis haben die illegalen Abfallablagerungen von gefährlichen Abfällen wie teerhaltige Abfälle, Asbest und Styropor zugenommen.

Die Zuständigkeit für die Beräumung von herrenlosem Abfall ergibt sich aus dem Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetz. Danach ist für die Sammlung von herrenlosem Abfall innerorts die Gemeinde zuständig. Bei Abfallablagerungen außerhalb der geschlossenen Ortslage wird der Landkreis tätig, sofern nicht andere Behörden wie der Forst zur Einsammlung verpflichtet sind.

Haben Kriminelle ihren Abfall in frei zugänglichen Wäldern abgeschmissen, die der Forstaufsicht unterliegen, muss der Landesbetrieb Forst Brandenburg tätig werden. „Diese Regelung gilt allgemein, also unabhängig davon, ob es sich um gefährliche Abfälle handelt wie Dachpappe oder Asbest oder solche, die nicht als gefährlich eingestuft werden, wie Siedlungsabfälle oder gemischte Bau- und Abbruchabfälle“, sagt Irina Schmidt.

Der Gesetzgeber habe eine Lastenteilung zwischen den Forstbetrieben (für das Einsammeln und ordnungsgemäße Überlassen) sowie den Landkreisen (für die Entsorgung) vorgesehen. Demnach hat die Forst Anspruch auf kostenfreie Übergabe der eingesammelten illegalen Abfälle an den Landkreis Oberhavel an einem zwischen den Beteiligten abgestimmten Übergabeort zur weiteren Entsorgung.

Ein alter Wäschekorb und eine Mülltüte liegen am Feld bei Sommerfeld. Jagdpächter Michael Ohletz sammelt den illegalen Müll ein. Quelle: Jeannette Hix

Aber: Die Fundorte im Wald gelten nicht gleichzeitig als vereinbarte Übergabeorte. Folge: Die Forstbehörde ist dazu verpflichtet, den Abfall im Wald einzusammeln und dann den herrenlosen Abfall zu einem der vereinbarten Übergabeorte zu transportieren. Der Landkreis sorgt dann für die Abfuhr ab dem Übergabeort und trägt die Kosten für die Entsorgung.

Jagdpächter Michael Ohletz ist jetzt bei seinen Streifzügen noch wachsamer. Auch die anderen Jagdpächter halten nun noch mehr die Augen offen. „Wenn ich jemanden beim Müllabladen erwische, würde ich mir das Autokennzeichen merken und Anzeige erstatten“, sagt Michael Ohletz. Bisher hat er seine Funde immer der Stadt Kremmen gemeldet und die hat dann den Abtransport organisiert.

Von Jeannette Hix