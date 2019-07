Kremmen/Gransee

Auf dem Kremmener Kirchplatz gibt es am Sonntag, 18. August, ein Sommertheater. Gezeigt wird das Stück „Die deutschen Kleinstädter“ von August von Kotzebue. An diesem Tag wird dort das Fontanefest zu seinem 200. Geburtstag gefeiert. Fünf Tage später, am Freitag, 23. August, gibt es eine Aufführung auf dem Granseer Klosterhof.

Die Veranstaltung ist eine Aktion der 31 Mitgliedsstädte der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg. In 15 Orten wird der alte Stadtkern in Szene gesetzt und in eine Theaterkulisse verwandelt. Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane fiel die Wahl nicht auf ein Stück des Autors selbst, sondern auf einen Stückeschreiber, der 100 Jahre zuvor der Zopfzeit und ihrer Kleinstaaterei den Spiegel vorhielt: August von Kotzebue.

Fontane betonte die Volksnähe des Theaters seines ebenso bewanderten wie bewunderten Kollegen. Mit dem Stück „Die deutschen Kleinstädter“ möchte „theater 89“ in seiner Jubiläumsinszenierung mit szenischen Späßen und Liedern vor historischer Kulisse das Publikum in den Bann ziehen. Dabei soll nicht nur die Verzopfung und der Dünkel von Müll- und Menschentrennung früher und heute belacht, sondern ein fast schon in Vergessenheit geratener Autor neu kennengelernt werden.

„theater 89“ feiert – 1989 noch in der DDR gegründet – in diesem Jahr sein 30. Bühnenjubiläum. Es führt vor allem vergessene und berühmt-berüchtigte Autoren auf und entdeckt und fördert neue Dramatiker und neues Schreiben.

Darum geht’s: Der Bürgermeister von Krähwinkel möchte seine Tochter Sabine mit dem Bau-, Berg- und Weginspektorssubstitut Sperling vermählen. Sie hat aber in der Residenzstadt einen Herrn Olmers kennengelernt, den sie heiraten will. Kurz vor der Verlobung mit Sperling taucht der besagte Herr in Krähwinkel auf. Er wird für einen Hochgestellten, gar für den König incognito, gehalten und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf.

Das Stück unter der Regie von Hans-Joachim Frank innerhalb des Fontanefestes beginnt am Sonntag, 18. August, um 16 Uhr auf dem Kirchplatz in Kremmen und am Freitag, 23. August, um 18 Uhr auf dem Klosterhof in Gransee.

Von MAZonline