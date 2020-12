Im „Deutschen Krug“ in Mildenberg kocht es – auch Weihnachten

Mildenberg

„Der Deutsche Krug kocht wieder für Sie und sichert Ihr kulinarisches Weihnachtsfest!“ Mit dieser Botschaft wendet sich Rico Urban in diesen Tagen an die Kundschaft in Mildenberg und über die Grenzen des Ortes hinaus. Der 41-Jährige führt die traditionsreiche Gaststätte „Deutscher Krug“ in Mildenberg in dritter Generation. Sein Opa Rudolph Urban, so erzählt er, habe das Haus 1970 gekauft. 1989 übernahm Vater Bernd das Gasthaus und seit 2016 werde der „Deutsche Krug“ nunmehr von ihm geführt.

Das Kochhandwerk in Bayern gelernt

Rico Urban verfügt über einiges an Erfahrung in dieser Branche. Das, so sagt, helfe ihm jetzt, die schwierige aktuelle Lage mit all ihren Einschränkungen für die Gastronomiebranche zu meistern. Das Kochhandwerk gelernt hat er ab 1995 in einem Vier-Sterne-Hotel in Donaustauf in Bayern. Nach einem Jahr in einem Restaurant im schweizerischen Wil, dem Prominententreff „Borchert“ in Berlin und dem International Club Berlin, ehemals ein britischer Offiziersclub, zog es Rico Urban 2013 wieder in den elterlichen Gastronomiebetrieb nach Mildenberg zurück. Dort wurde unter seiner Regie ein Cateringangebot als zweites Standbein für die Gaststätte eingeführt. Außerdem erfolgten 2017 umfangreiche Umbauarbeiten. Als Beispiele nennt der Rico Urban die Terrasse, den Gastraum, den Tresen, Tische und Bänke.

Mal abgesehen von den staatlich verordneten Schließzeiten läuft die Gaststätte gut, sagt Rico Urban, der den „Deutschen Krug“ in Mildenberg 2016 übernommen hat. Die gute Seele des Hauses ist seine Mutter Bärbel. Quelle: Uwe Halling

„Die Gaststätte läuft seither gut“, zeigt sich der Chef zufrieden. Natürlich habe auch der „Deutsche Krug“ im Frühjahr zehn Wochen schließen müssen. Doch auch da gab es bereits Außer-Haus-Angebote für die Kundschaft. Es folgte eine Sommersaison, mit der Rico Urban, wie er sagt, sehr zufrieden war. Auch er habe beobachtet, dass der überwiegende Teil der Gäste aus deutschen Landen kam. „Ich habe am Publikum immer genau gemerkt, welches Bundesland gerade Sommerferien hat“, erzählt er schmunzelnd. Es sei gut gewesen, dass die Leute mal gemerkt haben, dass es auch in heimischen Gefilden sehr schöne Ecken gibt, wo sich wunderbar Urlaub machen lasse.

Dass die Gaststätten nun wieder schließen mussten, findet natürlich auch Rico Urban nicht schön. Am meisten aber missfalle ihm, dass die Leute von der Regierung immer so lange vertröstet und hingehalten werden, bevor dann Entscheidungen getroffen werden. Das führe dazu, dass erst Hoffnung gesät werde, die dann brutal zerstört wird. Es sei doch beizeiten absehbar gewesen, dass die Gastronomie Weihnachten nicht werde öffnen können. Als Gaststättenbetreiber brauche man ohnehin rechtzeitig Planungssicherheit. Sonst sei so eine Hochzeit wie der Monat Dezember gar nicht zu stemmen.

Gaststätten-Inhaber Rico Urban und seine Mutter Bärbel. Im Hintergrund eine historische Ansicht des Gasthauses „Deutscher Krug" und eine aktuelle Aufnahme. Quelle: Uwe Halling

Rico Urban ist erfahren genug, um rechtzeitig Vorbereitungen für den Ernstfall getroffen zu haben. „Bei uns können die Leute Essen für das Wochenende bestellen (03307/24 63) und samstags und sonntags in der Zeit von 11.30 Uhr bis 19 Uhr abholen“, sagt der Gaststätten-Inhaber. Für das „Essen to go“ hat er eine Extra-Karte zusammengestellt, die von der Waldpilzcremesuppe, über Burger, Rinderhüftsteak, hausgemachte Rinderroulade, geschmorte Hirschkeule aus der Region, Schweinefilet und diverse Schnitzelsorten bis zum hausgemachten Panna Cotta reichen. An den beiden Weihnachtsfeiertage 25. und 26. Dezember gibt es „Weihnachtsessen to go“. Auf dieser Karte finden sich dann natürlich auch solche Gerichte wie Gänsebraten, geschmortes Rehragout oder gebratnes Zanderfilet. Das Weihnachtsessen sollte jedoch bitte bis spätestens 20. Dezember bestellt werden.

Zu den Weihnachtsfeiertagen bietet der „Deutsche Krug“ auch einen zünftigen Gänsebraten an – natürlich zum Abholen. Quelle: Uwe Halling

Wird der „Deutsche Krug“ gut über den erneuten Lockdown kommen? „Wenn die finanziellen Hilfen greifen auf jeden Fall“, sagt Rico Urban. Daran glaube er jedoch erst, wenn das Geld auf dem Konto sei. Es habe ihn schon geärgert, dass diese Unterstützung erst ab der vergangenen Woche beantragt werden konnte. Man dürfe ja auch nicht vergessen, dass seinem Haus das ganze Catering weggebrochen sei. Familienfeiern (Hochzeiten, Geburtstage), Themenabende (Eisbeinessen, Martinsgansessen), Weihnachtsfeiern – alles habe abgesagt werden müssen. Wenn Rico Urban der erneuten Schließung der Gaststätten etwas Positives abgewinnen könne, dann sei es die Tatsache, dass er jetzt etwas mehr Zeit für seine Kinder – den vierjährigen Max und die sechsjährige Charlotte habe.

Herzliches Dankeschön an die treue Kundschaft

Ganz herzlich bedanken möchte sich der Inhaber des „Deutschen Kruges“ bei der Stammkundschaft, die der Gaststätte weiter die Treue hält. Und ein Dankeschön gelte auch seiner Mutter Bärbel, die immer noch ganz feste mitarbeite und die treue Seele des Gastronomiebetriebes sei, sowie den beiden festangestellten Mitarbeitern Katrin Löschner (Salatköchin) und Benjamin Degner (Souschef). Für alle gelte: „Wir kochen weiter für Sie!“

Von Bert Wittke