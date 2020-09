Im Doppelpack auf der Jagd nach dem runden Leder

Liebenwalde

„Ich freue mich, dass die Jungs nach der Mama kommen und nicht nach dem Papa“, sagt Sandra Hämmerling und lächelt ihren Mann bei diesen Worten schelmisch von der Seite an. Die 37-Jährige meint damit den Hang der beiden Söhne Tom und Ben, dem runden Leder nachzujagen. Das machen beiden mit Vorliebe und haben damit ein Hobby, dem auch ihre Mama einmal gefrönt hat. Spielte die aus Hammer stammenden Sandra Hämmerling doch einst im Liebenwalder Mädchen-Team – später dann in der Frauenmannschaft. Eine kaputte Kniescheibe zwang sie jedoch, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

Papa Kai trainiert die Handball-Mädchen

Ehemann Kai widmet sich dagegen mehr der anderen „Nationalsportart“ der Liebenwalder – dem Handball. Bis 2016 hat er noch selbst gespielt, dann aber aufgehört und sich der Betreuung des Nachwuchses gewidmet. Seit drei, vier Jahren ist der 39-Jährige Trainer der weiblichen D-Jugend. Dort spielt auch die elfjährige Emma – das älteste Kind der Familie Hämmerling, zu der noch der anderthalbjährige Sohn Moritz und die sechsjährige Boxer-Hündin Elli gehört. „Wir wollten Tom und Ben selbst entscheiden lassen, ob sie Handball oder Fußball spielen möchten“, erzählt Papa Kai. Eine Zeit lang haben die Jungs beide Sportarten betrieben. Aber irgendwann war die Belastung durch Training und Punktspiele einfach zu viel. „Dann wäre die Schule zu kurz gekommen“, sagt Mama Sandra. Die Wahl fiel schließlich auf den Fußball. Eine Entscheidung, mit der Kai Hämmerling gut leben kann. „Hauptsache“, so sagt der gebürtige Liebenwalder, „dass sich die Kinder wohl fühlen und wir es ihnen so schön wie möglich machen.“

Ben und Tom Hämmerling fühlen sich bei den F-Junioren des FV 1997 Liebenwalde pudelwohl, trainieren und spielen unter dem Trainer-Team Christian Brinkmann/David Ludwig gern dort. Quelle: Enrico Kugler

Bei den F-Junioren des FV 1997 Liebenwalde finden es Tom und Ben, wie sie sagen, „super“. Beide spielen in der gleichen Mannschaft, denn die Jungs sind Zwillinge. Sogar eineiige. Wenn sie nicht verschiedene Rückennummern tragen würden, Tom die „6“ und Ben die „9“, hätte so mancher Außenstehende Schwierigkeiten, die beiden Kicker auseinander zu halten. Sogar die beiden Trainer Christian Brinkmann und David Ludwig sind sich hin und wieder nicht sicher, welcher der beiden Hämmerlings da gerade am Ball ist. Während Tom, der eine Minute vor seinem Zwillingsbruder das Licht der Welt erblickte, in der Abwehr spielt und auch Kapitän der Mannschaft ist, agiert Ben im Mittelfeld, steht aber auch hin und wieder zwischen den Pfosten, weil er auch ein guter Torwart ist. Aber natürlich freuen sich beide am meisten, wenn ihnen Tore gelingen. „In dem Alter wollen fast alle Jungs lieber Tore schießen, als welche verhindern“, wirbt Papa Kai für Verständnis.

Guter Blick für die Nebenleute

Gleichzeitig attestiert er aber auch beiden einen guten Blick, um ihre Nebenleute ordentlich in Szene zu setzen. Auch Liebenwaldes Nachwuchsleiter Dirk Pritschow hält die Zwillinge für sehr talentiert und traut ihnen zu, sehr gute Fußballer zu werden. Ob es mal irgendwann für die Bundesliga reicht, könne aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. „ Tom und Ben fühlen sich derzeit bei den Liebenwalder Löwen pudelwohl“, meint der Papa und hält Vereinstreue für etwas ganz Wichtiges. Es freut ihn, wenn seine Söhne Spaß daran haben, für den FV zu spielen und auch den Männer des Vereins gerne beim Spielen zuschauen.

Die Liebe zum Fußball in Dänemark entdeckt

Geweckt wurde die Leidenschaft von Tom und Ben zum Fußball, so erzählt Kai Hämmerling, während eines Urlaubs 2017. Da sei man mit Freunden in Dänemark gewesen und habe dort fast in jeder freien Minute „gepäppelt“. Nach dem Urlaub stand für die Zwillinge fest, dass sie bei den Fußballern mitmachen wollen. Sie waren fünf Jahre, als die Eltern sie in Liebenwalde anmeldeten. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich dort so gut entwickeln“, meint Mama Sandra. Denn beide Jungen hätten zu dieser Zeit noch oft mit Atemwegserkrankungen zu tun gehabt. Doch beim Fußball sich das sogar verbessert.

Die Zwillinge freuen sich, dass inzwischen wieder gemeinsam trainiert und gespielt werden kann. Quelle: Enrico Kugler

Auch, wenn die Jungs daheim sind, würden sie oft dem Ball hinterher hetzen, sagt Kai Hämmerling. Während der Corona-Wochen, als das Fußballtraining ruhte, hätten Tom und Ben „den ganzen Hof zerlegt“. Nicht selten würden dann auch mal Bälle beim Nachbarn landen, kämen aber nach einer gewissen Zeit immer wieder zurück. „Gut, dass jetzt wieder trainiert und gespielt werden kann“, meint der Papa. Es mache sich schon konditionell bemerkbar, wenn die regelmäßige Bewegung fehlt. Und am Gewicht merke man das auch. „Ich sehe das an mir“, sagt Kai Hämmerling. Wenn eine Weile das Training fehlt, kommen schnell ein paar Kilos drauf. Zumal der 39-Jährige, der bei Orafol in Oranienburg als Anlagenfahrer arbeitet, infolge der Corona-Pandemie eine Zeit lang in Kurzarbeit war. Je länger man daheim sei und regelmäßige Mahlzeiten zu sich nehme, desto größer sei die Gefahr, an Gewicht zuzulegen.

Auflaufkinder bei Hertha gegen Bremen

Orafol verdanken die Hämmerlings eines ihren schönsten Fußballerlebnisse bisher, denn das Unternehmen ist Sponsor des Berliner Bundesligisten Hertha BSC. Bei einer Weihnachtsfeier von Orafol hat Papa Kai Hämmerling für die Zwillinge einen Auftritt als Einlaufkind gewonnen. Am 7. März dieses Jahres war es soweit. Ausgerechnet beim letzten Bundesligaheimspiel vor der Corona-Pause gegen Werder Bremen (2:2) durften Tom und Ben mit den Profis auf Spielfeld laufen. Eine CD voller Bilder kündet heute von diesem Großereignis. Allerdings war es dann während der Partie so kalt, dass sich die Hämmerlings noch vor dem Abpfiff auf den Rückweg machten. Aber ein tolles Erlebnis sei das schon gewesen.

Wenn möglich, schaut die ganze Familie beim Kicken zu

In der Schule sind die Zwillinge Tom und Ben fast ebenso erfolgreich wie auf dem Fußballplatz. „Beide haben überwiegend Einsen und Zweien“, sagt Mama Sandra, die als Betreuerin in einer Kita in Groß Schönebeck (Kreis Barnim) arbeitet. Während Tom sich eher für Naturwissenschaften interessiere und gern mal experimentiere, sei Ben eher der künstlerische Typ, der gern am Basteln ist. Und Ben sei auch ehrgeiziger als Tom, der von Außen Zuspruch brauche, wenn es auf dem Rasen mal nicht so läuft. Bisher scheint es aber ganz gut zu klappen. Mit den Zwillingen im Team liegen die Liebenwalder F-Junioren zurzeit an der Tabellenspitze. Und wenn es möglich ist, verfolgen Sandras und Kai das Geschehen an der Außenlinie mit und auch Emma schaut ihren Brüdern oft beim Kicken zu. Und dass aus Moritz auch mal ein Fußballer wird, scheint schon jetzt klar. Zumindest für Sandra. Denn glücklicherweise kommen die Jungs der Familie Hämmerling nach der Mama.

Von Bert Wittke