Im Oranienburger Regionalmuseum gibt es einen Mord mit Lokalkolorit

Oranienburg

Die beliebte Lesereihe „LiteraturFieber“ im Regionalmuseum Oberhavel startet ins Jahr 2022 – und das gleich mit einer besonderen Lesung. Am Montag, 28.03.2022, liest der Berliner Autor Richard Brandes aus seinem Krimi „Tod in der Schorfheide“ – einem hochspannenden und rätselhaften Fall für die Kriminalpolizei in Neuruppin. „Gerade dieser lokale Bezug macht den Reiz der ersten LiteraturFieber-Lesung aus, spielt doch ein Teil der Handlung auch in Oberhavel. So wird Kappe, ein Ortsteil Zehdenicks, zum Schauplatz eines Mordes.

Viele weitere Brandenburger Regionen verleihen dem Roman ein interessantes Lokalkolorit, der Oberhaveler Zuhörerinnen und Zuhörer ganz sicher begeistern wird“, wirbt Kulturdezernent Matthias Rink für die Veranstaltung. „Ich freue mich deshalb sehr, dass wir nach coronabedingter Pause nun wieder mit unseren kulturellen Angeboten im ReMO, dem Regionalmuseum Oberhavel, durchstarten können. Das LiteraturFieber wird dabei weiter ein fester Bestandteil sein.“

Bei lebendigem Leib verbrannt

Die Story im Krimi von Richard Brandes: In einem alten Forsthaus in den Wäldern der Schorfheide wird ein Mann bei lebendigem Leib verbrannt. Hauptkommissarin Carla Stach steht vor einem Rätsel: Warum diese Grausamkeit, woher dieser Hass? Tags darauf wird eine Schülerin als vermisst gemeldet und es mehren sich Hinweise, dass die Fälle zusammenhängen könnten.

Druck auf Kommissarin wächst

Der Druck auf die Kommissarin wächst – wenn sie das Mädchen wiederfinden will, muss sie die Hintergründe des Mordes verstehen. Aber die Zeit läuft ihr davon... „Tod in der Schorfheide“ ist ein vielschichtiger Roman, zugleich das Krimi-Debüt des Autors. Richard Brandes, Jahrgang 1960, kann dabei auf seine Erfahrungen als freiberuflicher Drehbuchautor für Krimiserien zurückgreifen. Der studierte Pädagoge ist darüber hinaus Psychotherapeut mit eigener Praxis und arbeitet hauptsächlich mit Paaren und Jugendlichen.

Das „LiteraturFieber in Oberhavel“ beginnt am 28. 3.2022 um 19 Uhr im Empfangsraum des ReMO, Schlossplatz 1, in Oranienburg. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt für die Lesung kostet 5 Euro. Karten sind nach vorheriger Reservierung an der Abendkasse im Regionalmuseum erhältlich. Diese kann per E-Mail unter remo@oberhavel.de oder telefonisch unter 03301/ 601 5986 vorgenommen werden.

Kreismusikschule sorgt für die musikalische Umrahmung

Die Kreismusikschule Oberhavel sorgt für die musikalische Umrahmung. Die Sitzplätze sind auf 30 begrenzt, die Platzwahl ist frei. Für die Teilnahme an der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Zudem ist das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben, auch während der Veranstaltung.

Die nächsten Termine

Die nächsten Termine des LiteraturFieber 2022 sollten sich Krimibegeisterte bereits vormerken: Am Montag, dem 25. April, liest Vincent Kliesch aus seinem Thriller „Im Auge des Zebras“ und am 30. Mai wird Dr. Sabine Fitzek aus ihrem Kriminalroman „Verstorben“ vortragen. Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 19 Uhr.

Von MAZonline