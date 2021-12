Im Wildtierpark Hohenbruch die Ruhe genießen und Polarwölfe bewundern

Hohenbruch

Es ist ein holpriger Waldweg, der von der Landesstraße 191 zwischen Teerofen und Hohenbruch abzweigt. Ein wenig Vorsicht ist geboten, egal ob man mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs ist. Doch hat man diese kleine Hürde erst einmal überwunden, kann man sich auf einige ruhige und entspannende Stunden im Wildtierpark Hohenbruch freuen. Es ist ein bisschen wie in Schweden, das Land, an dem sich der Park orientiert – auch was die Auswahl der Tiere betrifft, die dort heimisch sind.

Elche und Rentiere

Wer ein bisschen Glück hat, wird gleich an der Zufahrt von den Elchen begrüßt. Groß sind sie, aber auch schreckhaft. Gleich dahinter kommen die vierbeinigen Gehilfen des Weihnachtsmannes: die zahlreich vertretenen Rentiere sind kaum scheu und begrüßen die Besucher auch gerne direkt am Zaun. Vor allem der Nachwuchs ist immer ein Foto wert.

Vor dem weitläufigen Gehege der Rentiere findet sich auch der Parkplatz, den Rest des Wildtierparks kann man getrost zu Fuß erkunden.

Waschbären, Rotfüchse und verschiedene Schweinerassen haben ihr zu Hause im Wildtierpark Hohenbruch gefunden. Quelle: Stefanie Fechner

An den Rentieren vorbei kann man putzige Waschbären beobachten, aber auch Rotfüchse und besondere Schweinerassen haben dort ihr zu Hause gefunden. Vorbei an einer rustikalen Grillhütte, die von den Besuchern genutzt werden kann, geht es in Richtung Streichelzoo. Handzahme Ziegen und Schafe warten darauf, etwas von den Leckereien aus dem Futterautomaten abzubekommen.

Eintritt ist frei, Spenden sind gern gesehen

Besonders majestätisch und geheimnisvoll kommen allerdings die Polarwölfe daher. Egal ob sie sich den dichten Pelz von der Sonne wärmen lassen oder im Gehege umherstreifen, ein toller Anblick sind sie allemal. Ein Kinderspielplatz rundet das Angebot ab. Geöffnet ist ganzjährig, und genug Platz, um sich aus dem Weg zu gehen, hat man definitiv auch. Der Eintritt ist frei – wer möchte, kann aber eine Spende in eine der extra dafür angebrachten Boxen stecken. Hunde können mitkommen, müssen aber an der Leine geführt werden.

Von Stefanie Fechner