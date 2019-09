Für rege Diskussion sorgte am Donnerstag in der Germendorfer Ortsbeiratssitzung die Ablehnung der Stadt Oranienburg zur Entwicklung von Wohnbauflächen. Ortsvorsteher Olaf Bendin apelliert an die Stadt: „Wenn wir die jungen Leute hier halten wollen, brauchen sie Platz zum Wohnen.“ Das betreffe alle Ortsteile, so Bendin.