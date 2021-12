Immer mehr Impfstellen in Oberhavel – hier können sie sich die Spritze abholen

Oberhavel

Gleich zwei neue Impfstellen öffnen noch vor Weihnachten in der Kreisstadt Oranienburg: Wie bereits angekündigt, nimmt am Montag, 20. Dezember, die Impfstelle im Oranienburger Kreistagssaal in der Havelstraße 3 ihren Betrieb auf. Der Eingang erfolgt von der Rückseite des Gebäudes (Ecke Havelstraße/Nehringstraße). Bürgerinnen und Bürger können sich hier immer montags, mittwochs und freitags zwischen 10 und 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr impfen lassen. Am 24. und 31.Dezember 2021 bleibt die Impfstelle geschlossen.

Geimpft wird mit den Vakzinen von Biontech und Moderna. „Hier stehen zwei Impfstraßen zur Verfügung, so dass allein an diesem Standort pro Woche etwa 2000 Impfungen möglich sind. Bei Bedarf können wir die Impfstelle um eine zusätzliche Impfstraße erweitern“, erklärt Oberhavels Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf. „Uns ist es wichtig, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern auch zwischen den Feiertagen die Möglichkeit bieten, sich impfen zu lassen und damit gegen das Coronavirus zu schützen.“

Bar „Manjana“ wird zur Impfstelle

Ebenfalls am Montag, 20.Dezember, nimmt eine weitere Impfstelle ihren Betrieb auf: In der Bar „Manjana“, André-Pican-Straße 42, in Oranienburg wird immer montags und freitags zwischen 15 und 20 Uhr geimpft. Zusätzliche Impftermine gibt es hier vom 27. bis 30.Dezember, jeweils von 15 bis 20 Uhr. Am 24. und 31.Dezember 2021 bleibt auch diese Impfstelle geschlossen. Die Impfungen erfolgen wie an allen vom Landkreis beauftragten Impfstellen mit den Impfstoffen Biontech und Moderna.

Zwei Impfstraßen sind eingerichtet, bis zu 600 Impfungen sind hier pro Woche möglich. Entgegen anderslautenden Pressemeldungen wird im neuen Jahr auch weiterhin bei Pflanzenkölle, Rosenstraße 46, in Borgsdorf geimpft. Ab dem 6. Januar gibt es dort wie gewohnt immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr die Spritze.

Impfkampagne nimmt Fahrt auf

Auch vor und zwischen den Feiertagen sind die – ab Montag, 20. Dezember, sieben – mobilen Impfteams des Landkreises Oberhavel im gesamten Kreisgebiet im Einsatz, um an einem zügigen Voranschreiten der Impfkampagne auch in Oberhavel mitzuwirken. Unter anderem am Samstag, 18. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Rathaus Hohen Neuendorf; Dienstag, 21. Dezember, 15 bis 19 Uhr im Seniorenclub Wensickendorf, Hauptstraße 56; an Montag, 27. Dezember bis Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 15 bis 20 Uhr, Bar „Manjana“, André-Pican-Straße 42, in Oranienburg. Alle Orte und Termine sind auf www.oberhavel.de zusammengefasst.

Die Impfstellen mit Terminen auf einen Blick

Regelmäßige Impftermine gibt es wie folgt (außer 24. bis 26. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Januar): Immer Montags, 15 bis 20 Uhr, in der Bar „Manjana“, André-Pican-Straße 42, Oranienburg; immer Mittwoch, 17 bis 21 Uhr, Kreisgeschäftsstelle des DRK Gransee, Koliner Straße, Gransee;

immer Donnerstag, 15 bis 18 Uhr (ab 6.Januar); Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48, Borgsdorf; Immer Freitag, 15 bis 20 Uhr (ab 20. Dezember), Bar „Manjana“, André-Pican-Straße 42, Oranienburg; Montag bis Samstag / 10 bis 18 Uhr in der Impfstelle Zehdenick, Hospitalstraße 1 (an der alten Schule); Montag, Mittwoch, Freitag, jeweils von 10 bis 16 Uhr (ab 20. Dezember); Dienstag und Donnerstag / jeweils 10 bis 18 Uhr (ab 20. Dezember), Impfstelle im Kreistagssaal, Havelstraße 3, in Oranienburg.

In der Asklepios-Klinik in Birkenwerder können online Termine gebucht werden.

Darüber hinaus können sich Impfwillige weiter an ihre Haus- und Fachärzte wenden und sich dort über Impfangebote informieren. Eine Liste der Impfpraxen in Oberhavel findet sich für Interessierte im Internet unter folgender Webseite:

www.kvbb.de/patienten/impfpraxen.

Von MAZonline