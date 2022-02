Immer mehr freilebende Katzen in Oberhavel: Tierschutzverein bittet Besitzer, ihre Tiere kastrieren zu lassen

Oberhavel

Bald ist es wieder soweit! Geschlechtsreife Katzen werden rollig und wie jedes Jahr hat der Tierschutzverein Oberhavel die gleiche Bitte! Lassen Sie Ihre Katze/n kastrieren!

Jedes Jahr werden immer wieder Katzenbabys von freilebenden Katzen, die unter anderem durch die Verpaarung von privaten Freigängern mit freilebenden Katzen entstehen, zu uns in das Tierheim Tornow gebracht. Auch im Jahr 2021 zogen wir über 90 Katzenbabys – teilweise mit der Flasche – auf. Die Babys hätten ohne menschliche und medizinische Versorgung/Betreuung keine Chance gehabt zu überleben und wären qualvoll gestorben.

Bei freilebenden Katzengruppen kommt es unter anderem durch private Freigänger immer wieder zu explosionsartigen Fortpflanzungen. Die freilebenden Katzen aber auch private Freigänger-Katzen bringen ihre Jungen oftmals draußen zur Welt. Da sich keiner für diesen Nachwuchs zuständig fühlt, vermehrt sich dieser dann unkontrolliert weiter, da alle Nachkommen unkastriert bleiben.

Katzen bekommen bis zu drei Mal Junge im Jahr

Hinzu kommt, dass es bereits in der Stadt Velten aufgrund einer Katzenschutzverordnung mittlerweile die Verpflichtung gibt, dass private Katzen mit Freigang nur kastriert ihren Freigang genießen dürfen. Auch in der Stadt Zehdenick und der Stadt Fürstenberg ist der Erlass einer solchen Verordnung beschlossen und befindet sich in der Umsetzung.

Wenn man überlegt, dass eine Katze zwei Mal – mittlerweile auch schon immer öfter drei Mal - im Jahr wirft und pro Wurf durchschnittlich drei Jungen überleben, wird schnell deutlich, warum so schnell solche Katzengruppen entstehen können. Nach zwei Jahren gibt es dann schon 42 Nachkommen und nach vier Jahren 4000.

Kastration ist relativer Routineeingriff

Das Töten der Katzenbabys durch den Halter privater Freigänger, die anstelle einer Kastration der Kätzin, erfolgen, was noch immer in den ländlichen Regionen praktiziert wird, ist nach dem Tierschutzgesetz strafbar und von daher keine Option. Die Kastration dagegen ist ein relativ ungefährlicher Routineeingriff bei einer Katze, einem Kater, der jedoch zum Wohle des Tieres und des Tierschutzes durchgeführt werden sollte.

Der Ablauf der Operation bei einer Katze unterscheidet sich – je nach Geschlecht des Vierbeiners. Auf jeden Fall kann die Katze noch am selben Tag wieder nach Hause. Die Kastration bei Katzen ist ab einem Alter von sieben bis acht Monaten empfehlenswert. Bei Freigängern sollte eine Kastration so früh wie möglich bei Geschlechtsreife durchgeführt werden.

Von MAZonline