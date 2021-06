Oranienburg

Carsten Schwarz ist Gründer und Inhaber der Firma Lehnitzsee-Immobilien mit Niederlassungen in Oranienburg, Birkenwerder und Fürstenberg. Die Hälfte seines Lebens habe er in Berlin verbracht, sagt der 53-Jährige. Seit dem Jahr 2000 lebe er wieder in seiner Geburtsstadt Oranienburg. 2012 gründete er hier das Unternehmen, im vergangenen Jahr hat er zusammen mit Melanie Kleeßen eine GbR daraus gemacht. In der Immobilienbranche ist er seit 1992 tätig. MAZ sprach mit ihm über die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt.

Wir hat sich die Immobiliensituation in den vergangenen zehn Jahren in Oberhavel entwickelt?

Carsten Schwarz: Die Situation in Oberhavel ist natürlich gekoppelt an die Gesamtsituation im Ballungsraum Berlin: Ob Norden, Süden, Westen, Osten – wir haben eine starke Nachfrage und bedingt dadurch auch stark steigende Preise. Der aktuelle Immobilienmarkt weist sehr viele Suchende und wenige Verkäufer aus. Ganz besonders in den vergangenen beiden Jahren hat die Preissteigerung noch mal an Dynamik gewonnen.

Carsten Schwarz von Lehnitzsee-Immobilien Oranienburg Quelle: Enrico Kugler

Kann man diese ungefähr prozentual beziffern?

Das ist schwierig, weil es auch immer auf das Objekt ankommt. Aber ich würde meinen – und das ist ein reines Bauchgefühl – dass wir in den letzten zehn Jahren, das hatten Sie ja angesprochen, eine Preissteigerung von 100 Prozent hatten. Das kann sicherlich von Immobilie zu Immobilie variieren, aber ich denke, pauschal kann man das in diese Richtung bewerten.

Gibt es auch einen Corona-Effekt in dieser Entwicklung?

Jaein! Es gibt einen Corona-Effekt, der besonders vor einem Jahr am Beginn der Pandemie spürbar war. Da haben wir gemerkt, dass die Nachfrage bei Kapitalanlagen, also Mehrfamilienhäusern, stark zugenommen hat und demzufolge auch die Preise stark gestiegen sind. Und was ich in meiner Laufbahn noch nie zuvor erlebt habe: Nahezu keiner der Käufer hat eine Finanzierung benötigt. Das fand ich sehr bemerkenswert. Für einige Kunden ist das wahrscheinlich immer eine Option, aber bei der Zinslage hat bisher jeder finanziert. Ich führe das darauf zurück, dass die Leute ihr Vermögen bei ihrer Bank nicht mehr an einem guten Platz empfinden. Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig. Es gibt Negativzinsen, zum anderen haben der Staat und die ganze EU sehr viele Schulden gemacht.

Wie zeigte sich der Effekt bei weniger Betuchten?

Der Corona-Effekt beim Otto-Normalverbraucher war in sofern zu spüren, als dass die Nachfrage noch einmal erheblich höher wurde. – Aber im Umkehrschluss sich die für diese Einkommensgruppen ohnehin schwierige Finanzierbarkeit noch einmal verschlechtert hat, mit Kurzarbeitergeld und schlechten Prognosen für Firmen. Denn die Bewertungen der Banken und die „Marktpreise“ sind mittlerweile sehr, sehr weit voneinander entfernt. Diese Lücke muss vom Käufer mit Eigenkapital geschlossen werden. Und genau das ist der Punkt, an dem viele an ihre Grenzen stoßen.

Wen betrifft das denn?

Hier im Berliner Umland kaufen meistens Familien, die aus Berlin rausziehen. Die Paare sind meist um die 30, haben studiert und gute Jobs, aber sie sind noch nicht in der Lage gewesen, sich 100 000 Euro und mehr Eigenkapital anzusparen. Genau das ist das große Problem: Wenn dann nicht die Familie aushilft oder es ein mögliches Erbe gibt et cetera pp. – dann ist das nicht machbar.

Carsten Schwarz Lehnitzsee-Immobilien Oranienburg Quelle: Enrico Kugler

Welche Grundlage nutzen denn die Banken?

Die Banken finanzieren nur den Bodenrichtwert. Das dürfen sie gar nicht anders handhaben, was die Finanzierung eines Baugrundstücks sehr schwierig macht. Bei einer Bestandsimmobilie kann es etwas leichter sein. Ist die Bank dem Käufer wohlgesonnen, dann kann sie das Gebäude etwas teurer einwerten, um die Finanzierbarkeit besser darstellen zu können. Beim Baugrundstück geht das nicht. Da haben wir den Bodenrichtwert – Punkt! Genau der wird bezahlt, nicht mehr! Bodenrichtwerte sind insofern für eine Finanzierung ein wichtiges Kriterium, obgleich sie sehr ungenau sind.

Haben Sie ein Beispiel?

Nehmen wir den Lehnitzsee. In der ersten Wasserreihe hat seit 20 Jahren niemand mehr sein Grundstück verkauft. Demzufolge konnte in dieser Zeit auch der Bodenrichtwert nicht steigen. Da beißt sich der Hund in den Schwanz. Zum Zweiten ist es so, dass immer ganze Gebiete bewertet werden. Das heißt: Das besagte Grundstück in der ersten Reihe am Lehnitzsee kann unter Umständen den selben Bodenrichtwert haben wie das Grundstück, das 300 Meter weiter direkt an der Bundesstraße oder an der Bahnstrecke liegt. Das macht einen Immobilienkauf für den Normalverbraucher schwierig. Auf Toplagen trifft das weniger zu, denn da kaufen Leute, die das entsprechende Kapital haben und gewillt sind, dieses Kapital auch einzusetzen. Das stellt sich nur die Frage: Gefällt es oder gefällt es nicht. Das ist allerdings Fluch und Segen zugleich.

Wie meinen Sie das?

Auch dadurch, dass die Banken in puncto Finanzierung auf die Bremse drücken, haben wir meiner Meinung nach noch keine ausgebildete Immobilienblase. Aber eines kann ich Ihnen definitiv sagen: Die Verzweiflung der Otto-Normalverbraucher ist groß. Sie ist bei den Suchenden so groß, dass sie auch einen höheren Preis zahlen würden als den bei uns ausgewiesenen, wenn die Bank nur das Geld gäbe. Hier muss man ganz klar sagen, dass es für das Große und Ganze gut ist, dass die Banken so strickt sind. Das bedeutet allerdings einen wahnsinnigen Mehraufwand für uns Makler – bitte kein Mitleid. Aus dem Bauch würde ich sprechen: Ich inseriere eine Immobilie. Ich werde dieses Haus am Ende 50 Parteien gezeigt haben, von denen es 20 gerne erwerben würden. Aber von diesen 20 bekommen mindestens 18 die Finanzierung – nicht! Die gute Nachricht für den Verkäufer: Er braucht ja nur einen. Und solange dieser Eine gefunden wird, funktioniert dieses System auch nach wie vor.

Gibt es denn in Oberhavel Hotspots, wo es besonders brummt?

Ja sicher, das sind Hohen Neuendorf, Birkenwerder, Borgsdorf und Oranienburg. Der Lehnitzsee ist natürlich die Top-Lage schlechthin, die aber nur für wenige bezahlbar ist. Die meisten Hausverkäufe tätigen wir an Leute aus Berlin oder Zureisende. Das sind Kunden, zu 90 Prozent aus den alten Bundesländern, die in Berlin einen Job haben, aber gar nicht erst in die Stadt ziehen wollen. Oder: Leute aus Berlin, welche jetzt nicht mehr direkt in der Stadt leben möchten, unter anderem angeheizt durch die Pandemie. Das sind unsere Hauskäufer. Die Kunden aus Oranienburg und Umgebung sind weitestgehend nicht in der Lage, diese Preise zu bezahlen. Dazu braucht man schon ein Großstadtgehalt, will ich mal sagen. Für den Oranienburger selber ist immer noch Oranienburg-Süd der Traum.

Wie ist es denn außerhalb von Oranienburg – in Oberhavel?

Bis vor Kurzem war es so, dass Städtchen wie zum Beispiel Gransee und Zehdenick fast mega-billig waren. Weil: Das ist einfach weit weg und niemand wollte dort wohnen. Durch diese starken Preissteigerungen im Speckgürtel sind genau diese beiden Städte interessant geworden. Denn: Es gibt eine Bahnverbindung. Aber auch dort, in Gransee zum Beispiel, machen 90 Prozent unserer Käufer Berliner aus. Es ist einfach ein Rechenexempel. Ich geben ein Beispiel: Wir haben gerade in Gransee ein Haus verkauft, einen Bungalow, Erstbezug sogar, 120 Quadratmeter Wohnfläche, 800-Quadratmeter-Grundstück. Dafür haben wir 299 000 Euro erzielt. Für dieses Geld erlangt man in Berlin nicht mal eine Ein-Zimmer-Wohnung. Viele der Berliner nehmen dann halt diese Bahnfahrt in Kauf, weil sie die Preise in Oranienburg einfach nicht mehr bezahlen können oder wollen. Und man fährt von Gransee bis zum Gesundbrunnen in ich glaube 50 Minuten. Das ist also noch machbar. Solange habe ich früher manchmal auch von einem zum anderen Berliner Stadtbezirk gebraucht.

Der Speckgürtel verlagert sich also weiter nach außen?

Ja genau. Und dann stellt sich die Frage: Einen wie langen Arbeitsweg nehme ich in Kauf? In den alten Bundesländern galt als Faustregel eine Stunde als fast normal. Und ich glaube, diese Verhältnisse bekommen wir hier auch, weil die Preisunterschiede noch erheblich sind. Aber: Zehdenick und Gransee sind die Städte, die im vergangenen Jahr beim Preis prozentual am meisten zugelegt haben.

Gibt es trotzdem so eine Art Geheimtipp, wo man trotzdem günstig kaufen oder mieten kann?

Es gibt eine Regel: Um so weniger Infrastruktur, umso günstiger wird es natürlich. Es liegt meist in der Natur der Sache, dass Hauskäufer berufstätig sind und die müssen irgendwie ihrem Beruf nachgehen. Also: Das gibt es nicht. Das einzige, was ich noch dazu sagen kann: Selbst Ortschaften, denen man früher salopp nachgesagt hat, sie wären am Arsch der Welt, werden auch interessant, wenn Sie dort ein sehr schönes Objekt haben– ein altes Landhaus etwa. Dann erzielen wir dort inzwischen Preise, die noch vor fünf Jahren als utopisch angesehen wurden. Im Naturpark Stechlin haben wir in der Nähe von Fürstenberg ein Landhaus verkauft – da haben wir eine Million für erzielt. Das kaufen Kunden, in dem Fall war es ein Rechtsanwalt, die einfach die Mittel haben. Und durch Corona sind die Möglichkeiten mit dem Homeoffice noch einmal mächtig vorangetrieben worden. Wer das nutzen kann, schaut noch einmal anders auf seinen Kauf. Viele Leute nutzen dann solche Häuser auch partiell, würde ich sagen, nicht einmal als Hauptwohnsitz. Das ist einerseits eine Geldanlage. Viele haben Sorgen, dass die Stabilität unseres Geldes leiden wird. Angesichts der gemachten Schulden kann man sich auch Sorgen machen. Also es gibt nicht mehr dieses ganz weit draußen. Denn wenn es dort schön ist und sogar Wasser in der Nähe ist, dann ist ganz weit draußen trotzdem ganz doll teuer.

Wenn Sie selbst eine Immobilie kaufen – was sind die Grundsätze, die Sie beachten oder die Fettnäpfchen, die Sie umgehen würden?

Das ist ganz schwierig zu beurteilen, weil jeder Käufer andere Präferenzen hat. Also persönlich kaufe meine Immobilie immer nach Lage – vorausgesetzt, ich kann das bezahlen. Lieber etwas teurer und kleiner in einer guten Lage als umgekehrt. Wir werden irgendwann auch mal wieder andere Zeiten bekommen. Die sind momentan nicht absehbar, schon alleine der Zinsen wegen, aber sie werden kommen. Immobilienpreise sind immer hoch, wenn Zinsen niedrig sind. Die Bundesregierung hätte es ja gerne anders, auch um die Sparer etwas zu beruhigen. Aber solange wir uns in der Eurozone befinden, ist das quasi nicht möglich. Wenn Staaten wie Italien, Griechenland oder Portugal und andere nur ein Prozent Zinsen auf ihre Staatsverschuldung zahlen müssten, dann würden die Länder reihenweise in den Staatsbankrott rutschen. Es ist also gar nicht möglich, die Zinsen anzuheben, zumindest nicht deutlich. Und das sehe ich nicht nur kurzfristig so, sondern auch mittelfristig. Es sei denn das ganze System würde irgendwann mal umgestülpt werden. Ob wir nun einen Lastenausgleich bekommen, oder was auch immer… Die Uhr muss irgendwann wieder mal auf Null gestellt werden. Wir werden ganz sicher so etwas wie eine Abwertung der Währung bekommen. In welcher Form das passiert, ist unklar. Vielleicht rettet man sich noch bis zur Digitalisierung des Geldes, bei der dann eine Abwertung passiert. Jedenfalls können wir mit diesen Schulden nicht weiter den Weg bestreiten. Das wird für unsere Kinder und Kindeskinder nicht gehen.

Also ist eine Immobilie weiter eine der Wertanlagen?

Ganz klares Ja. Alle anderen Geldanlage sind schon sehr spezifisch. Die Börse ist möglicherweise eine Ausweichmöglichkeit, aber dann wird es schon schwierig. Bei der Bank ist es mittlerweile nicht nur so, dass es nichts mehr dafür gibt, sondern dass Sie dafür bezahlen. Stichwort: Negativzinsen. Und aus meiner Sicht ist in den vergangenen Jahren die Schere sehr weit auseinander gegangen. Ich lerne auch sehr viele Leute kennen mit sehr viel Geld. Da staune ich immer wieder. Meist allerdings mit einem Hintergrund in den alten Bundesländern. Die Immobilie ist und bleibt ein halbwegs sicherer Hafen.

Wie steht es denn um den Mietmarkt?

Wir beschäftigen und in der Firma schon seit einigen Jahren nicht mehr mit Vermietung, aber man hat trotzdem ein Auge drauf. Den Mietmarkt in Oranienburg würde ich als sehr teuer einschätzen, extrem teuer im Verhältnis zu Berlin. Was mich immer wieder sehr erstaunt, ohne Bewertung meinerseits, dass sich unsere Wohnungsbaugesellschaft bei Neubauprojekten in einem Preissegment bewegt, das ich als Luxus bezeichnen würde. Bis zu 12 oder 14 Euro Netto-Kaltmiete – das ist am Ende der Fahnenstange. Private Vermieter sind nicht teurer. Aktuell wird extrem viel in diesem Preissegment gebaut – und ich frage mich, wer diese Wohnungen für diesen Preis mieten soll. Insgesamt handelt es sich bundesweit um eine Entwicklung am Mietmarkt, welche Bund und Länder zu verantworten haben. Die Mietpreisbremse halte ich für völlig ungeeignet diese Situation zu verbessern, das hat schon in anderen Ländern nicht funktioniert. Wenn man wohnen subventionieren will – und das soll man –, dann muss gebaut werden. Dann würde es funktionieren. Alles andere ist Augenwischerei, Polemik und Wählerstimmenhascherei.

Von Helge Treichel