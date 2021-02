Oranienburg

Die Vorwürfe, wonach in mehreren Corona-Impfzentren, unter anderem in Oranienburg Corona-Impfstoffe in größeren Mengen im Müll gelandet seien, „sind falsch“. Das hätten die internen Überprüfungen des Gesundheitsministeriums, des DRK Landesverbandes Brandenburg und der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) ergeben, informiert KVBB-Pressesprecher Christian Wehry am Dienstagnachmittag.

Insgesamt 36 Impfdosen mussten entsorgt werden

Richtig sei, dass aufgrund einer kurzfristigen unvorhersehbaren Absage eines mobilen Impftermins am Freitag, 22. Januar 2021, 36 Impfdosen im Impfzentrum Oranienburg entsorgt werden mussten. An diesem Tag – einen Tag nach der Eröffnung des Impfzentrums – hätten vor Ort keine weiteren Personen gefunden werden konnten, die laut Corona-Impfverordnung impfberechtigt gewesen wären. „Diese Impfdosen wären über das Wochenende verfallen“, heißt es in der Presseerklärung. Mögliche andere Vorfälle aus dem mobilen Impfen oder anderen Impfzentren seien nicht bekannt.

Staatssekretär: „Vorwürfe sehr ernst genommen“

„In Brandenburg wurden bereits rund 110.000 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Jede einzelne Impfung ist ein Erfolg“, bilanzierte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft. Vielfach bestehe der Wunsch, sofort geimpft zu werden. Angesichts des aktuellen Mangels von Impfstoffen solle jede zur Verfügung stehende Impfdosen selbstverständlich auch genutzt werden. Ranft: „Deshalb haben wir die Vorwürfe sehr ernst genommen und umgehen geprüft. Das Ergebnis zeigt: Die Koordination und die Prozesse der Corona-Impfungen im Land Brandenburg funktionieren.“ Dennoch sei das ein Anlass, um „noch einmal allen Mitarbeitenden in den Impfzentren weitere Handlungsanweisungen zum Umgang mit Restdosen zu geben“. Landesweit seien inzwischen bis zu 1000 Personen im Einsatz, die Impfstrategie umzusetzen. Sie alle würden tagtäglich mit großen Engagement eine sehr gute Arbeit leisten und alles daran setzen, dass keine Impfstoffe verfallen.

DRK: „Keine Verwerfungen von Impfstoff in den Größenordnungen“

„Nach unseren Informationen hat es bei den mobilen Impfteams brandenburgweit keine Verwerfungen von Impfstoff in den Größenordnungen gegeben“, sagt Hubertus C. Diemer, Vorstandsvorsitzender des DRK Landesverband Brandenburg. Um noch einmal alle Mitarbeitenden in den Impfzentren für den Umgang mit überschüssigem Impfstoff zu sensibilisieren, habe das DRK am 5. Februar 2021 nochmals eine aufklärende E-Mail an alle Leiter der Impfzentren verfasst und darin auch auf die Wichtigkeit der Wartelisten für Restdosen hingewiesen.

KVBB-Vorstand: „Verdacht hat sich nicht bestätigt und ist falsch“

„In der Presse wurden auch interne KVBB-Protokolle und Besprechungen genannt, die auf eine weitere Vernichtung von Impfstoffen hindeuten würden. Dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt und ist falsch“, betont Peter Noack, Vorstandsvorsitzender der KVBB. Die KVBB sei vom Land mit dem Betrieb der Impfzentren beauftragt. Rücksprachen mit ärztliche Kollegen würden zeigen, dass die dokumentierten größeren Mengen überschüssiger Impfdosen kurzfristig verimpft wurden. Mit der Eröffnung jedes Impfzentrums sei ein operatives Team eingesetzt worden, das jederzeit Fragen beantworten kann. Peter Noack: „Um zukünftig eine noch bessere ärztliche Rückmeldung zum Impfgeschehen aus den Regionen zu erhalten, erweitern wir unsere Kommunikation mit den verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen. Neben regelmäßigen Videokonferenzen etablieren wir unter anderem einem Newsletter für die ehrenamtlich engagierten Kolleginnen und Kollegen.“

