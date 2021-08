Impfteams bauen Angebot in Oberhavel aus – Zahl der Neuinfektionen steigt deutlich

Oberhavel

Die mobilen Impfteams im Landkreis sind mit ihrem Angebot in den vergangenen Wochen gut angenommen worden. Wie die Landkreisverwaltung mitteilt, wird es wegen der guten Resonanz auch in den kommenden Wochen verschiedene Impfmöglichkeiten in den Städten und Gemeinden geben.

Die nächste Chance, sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen, besteht am Freitag, 27. August, im Bürgerhaus in Velten, Hermann-Aurel-Zieger-Straße 21. Geimpft wird von 15 bis 19 Uhr unter dem Motto „Partybeats mit Piks“ mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Die Zweitimpfung ist für den 24. September eingeplant.

Weitere Impftermine in den Städten und Gemeinden

Zwei stadtteilbezogene Impftage gibt es in Hennigsdorf, geimpft wird auch dort jeweils mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Im Nachbarschaftstreff im Albert-Schweitzer-Quartier, Albert-Schweitzer-Straße 4, werden am Mittwoch, 25. August, von 9 bis 16 Uhr die Erstimpfungen verabreicht, die Zweitimpfungen sind für den 22. September von 9 bis 16 Uhr vorgesehen.

Am Samstag, 28. August, wird in der Zeit von 9 bis 16 Uhr im Gemeinschaftszentrum Conradsberg, Parkstraße 39, geimpft. Die Zweitimpfungen finden am 18. September in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt.

Impfservice nach Feierabend

All jene, die bislang noch kein Impfangebot nutzen konnten, weil sich die Arbeitszeiten mit den Angeboten überschnittenen haben, haben nun dazu in Gransee die Gelegenheit. In der Kreisgeschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Gransee in der Koliner Straße 12A impft das DRK immer mittwochs von 17 bis 21 Uhr. Eine vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung ist auch hier nicht erforderlich. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Voraussetzung für eine Impfung ist, dass man sich gesund fühlt und keine Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen aufweist. Mitzubringen sind zu allen kommunalen Impftagen neben dem Personalausweis die Krankenkassenkarte sowie – sofern vorhanden – der Impfausweis und die vorab ausgefüllten Formulare (Aufklärungsbogen, Anamnese-Einwilligung und Datenschutzerklärung). Diese sowie weitere Informationen stehen unter www.brandenburg-impft.de zum Download bereit. Darüber hinaus können sich Impfwillige weiter an ihre Haus- und Fachärzte wenden und sich dort über Impfangebote informieren.

35 Neuinfektionen in Oberhavel seit Montag

Auch die Asklepios Klinik in Birkenwerder bietet Schutzimpfungen gegen das Coronavirus an. Termine sind online unter http://coronaimpfung.asklepios.com/impftermine buchbar.

Wie notwendig die Impfinitiative ist, zeigt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Oberhavel. Sie liegt mit Datum von Mittwoch, 18. August, bei 31,9 und ist damit binnen 24 Stunden deutlich gestiegen. Bisher sind im Landkreis insgesamt 8.542 Menschen positiv auf das Sars Cov-2-Virus getestet worden. Seit Montag, 16. August, wurden 35 Neuinfektionen registriert. 307 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben (Quelle: Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg, 18. August.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 301 (+2), Fürstenberg/Havel: 322 (+0), Glienicke/Nordbahn: 419 (+6), Gransee: 291 (+0), Großwoltersdorf: 38 (+0), Hennigsdorf: 1.136 (+6), Hohen Neuendorf: 1.031 (+0), Kremmen: 272 (+0), Leegebruch: 271 (+1), Liebenwalde: 170 (+0), Löwenberger Land: 318 (+1), Mühlenbecker Land: 556 (+1), Oberkrämer: 501 (+0), Oranienburg: 1.812 (+15), Schönermark: 24 (+0), Sonnenberg: 29 (+0), Stechlin: 48 (+0), Velten: 475 (+4), Zehdenick: 540 (+0).

Von MAZonline