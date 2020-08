In aller Munde – Schokolade und Pralinen aus Himmelpfort

Himmelpfort

In der Manufaktur, die Sylke Wienold im Jahr 2008 im kleinen Örtchen Hammelspring in der Uckermark gründete und mit der sie 2019 schließlich nach Himmelpfort im Kreis Oberhavel umzog, produziert sie mit ihren beiden Mitarbeiterinnen auch nach individuellen Wünschen ihrer zahlreichen Kundschaft. Dabei, das muss besonders hervorgehoben werden, wird jedes Stück in liebe- und kunstvoller Handarbeit und nach eigenen, sowie traditionellen Rezepturen hergestellt. Sylke Wienold verarbeitet bis zu 17 verschiedene Schokoladen von den Standardsorten Vollmilch-, Zartbitter- und Weiße Schokolade, bis zu hochprozentigen Premium-Schokoladen, die sie in „Origine“ und „Blends“ einteilt. „Origine“ bedeutet, dass der Kakao aus einem speziellen Anbaugebiet stammt, in „Blends“ werden hochklassige Kakaosorten gemischt um ein bestimmtes Aroma heraus zu kitzeln. Exotisch anmutende und ganz neue Sorten, wie die „goldene“ Karamellschokolade oder die neue „Ruby“- Schokolade runden das Schoko-Profil ab.

Sylke Wienold tüftelt gern selbst an Pralinen-Rezepturen. Quelle: André WirsigAndré Wirsig

Lange hat Sylke Wienold an vielen Pralinen-Rezepturen getüftelt, bis zum Beispiel die preisgekrönte Uckermark-Trüffelstange perfekt war. Naschkatzen stoßen beim genussvollen Verzehr auf die fein schmelzenden Schokoladenhüllen. Im Mund gewichen, ist der Weg dann frei für die fruchtigen oder nussig schmeckenden Cremes. Texturen, Geschmack und Optik haben längst Experten überzeugt. Auf der Grünen Woche 2010 erhielt Sylke Wienold für die „Uckermark- Stange“ den „Pro-Agro-Preis für Produktinnovation und Vermarktung.

Etliche Köstlichkeiten aus der Chocolaterie in Himmelpfort sind schon prämiert worden. Quelle: André WirsigAndré Wirsig

Ihr Einfallsreichtum ist Sylke Wienolds größte Ressource. Jüngst wurden ihre „Beschwipsten Eier“ prämiert, die es seit drei Jahren um Ostern herum in der Chocolaterie gibt. „Wir füllen die Schokoladen-Eier mit Eierlikör, der in der Uckermark hergestellt wird und auch die Eier für den Likör kommen natürlich aus der Uckermark“, erklärt Sylke Wienold. Für dieses Produkt gab es 2019 auf der Grünen Woche in Berlin wieder einen Preis, den sie sich mit Eierlieferant „Ucker-Ei“ und Likörhersteller „Brennerei am Dreiecksee“ geteilt hat.

Hinter der Glasscheibe kann man Sylke Wienold bei der Arbeit zuschauen. Quelle: Martina Burghardt

Die Produktion in der kleinen Manufaktur findet dabei ausschließlich hinter Glasscheiben statt, die Kundinnen und Kunden können nach Betreten der Chocolaterie bei der Arbeit zusehen. Auch Führungen und Pralinen-Workshops bietet Sylke Wienold an. Wegen der Corona- Pandemie müssen diese allerdings zurzeit leider entfallen. Ihre Stärke, die Produktinnovation, möchte sie im Weihnachtsort Himmelpfort vorantreiben: Wo sonst bietet sich der Verkauf von insgesamt rund 700 handgefertigten Schokoladenartikeln besser an als dort?

Chocolaterie im Weihnachtsort Himmelpfort, Zur Hasenheide 21; Öffnungszeiten: immer dienstags bis sonnabends in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, Telefon: 033089/40 99 80

