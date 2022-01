Birkenwerder

Die Augen glühen genauso wie das im Feuer erhitzte Metall, aus dem er seine extravaganten Produkte fertigt. Wenn Holger Baumert von seiner Arbeit erzählt, kommt er ins Schwärmen. Der 41-Jährige ist Schmied. Kunstschmied. Und auch noch „ein bisschen“ Metallbauer. Vorrangig aber verlassen seine Werkstatt – die Alte Schmiede Birkenwerder – Arbeiten, denen er auf dem Amboss eine Form gegeben oder die er mit dem Schweißgerät zusammengefügt hat.

Feuerkugeln, Feuerschalen, Feuertonnen

Seine Spezialstrecke: alles, was mit Feuer zu tun hat. Feuerkugeln, Feuerschalen, Feuertonnen. Die sind zum Beispiel in Tulpenform aus alten Gasflaschen gemacht. Andere sehen aus wie ein Drache. Eine besonders abgefahrene Idee: Er baut kleine Feuertonnen in Bulli-Form. Die sehen aus wie der unverwüstliche Transporter von Volkswagen. Die baut er wegen der Nachfrage sogar in einer etwas höheren Stückzahl. „Trotzdem sehen alle etwas anders aus. Ich bin kein Freund von Serienfertigung. Das ist mir zu langweilig“, so Holger Baumert.

Gewöhnliches gibt es in der Schmiede in Birkenwerder nicht. Quelle: Stefan Blumberg

Seine Produkte werden mit entsprechendem Brennmaterial bestückt. Das kann ganz klassisch Holz sein, aber sehr häufig sind es die mit Paraffinwachs oder Öl getränkten Klopapierrollen. „Das brennt wunderbar und lange. Wenn die Flammen durch die Ornamente züngeln, sieht das richtig toll aus“, sagt Holger Baumert. Der Vorteil von Holz: Es gebe mehr Wärme ab.

Wenn der Birkenwerderaner in seiner Werkstatt arbeitet, ist das klassische Schmiedefeuer in der Esse nur noch sehr selten an. Der Gasofen hat dem Kohleofen den Rang abgelaufen. Es sei unproblematischer zu handhaben, das Metall verbrenne nicht, es würde die gebrauchte Temperatur schneller erreichen. Nichtsdestotrotz gilt bei ihm die Leitlinie: „Mit traditionellen Arbeitsmitteln und moderner Technik entstehen in der Werkstatt die Produkte.“

Diese nachgeahmten Bullis dienen nun als kleine Feuertonnen. Sie sind bei Kunden sehr begehrt. Quelle: Stefan Blumberg

Kerzenhalter aus Schmiedeeisen, Laternen, Leuchter, Wandschmuck, Kochmaschinen, Grillmaschinen, Räucherofen und andere dekorative Schmiedewaren aller Art. „Die Kunden kommen zu mir. Ich brauche gar keine Werbung machen.“

Der Standort in der Hauptstraße 86 sei optimal, zumal nebenan – im Wohnhaus – auch noch ein Laden („Kunsthaus Feuer & Flamme“) mit seinen Kunstwerken eingerichtet ist. Der Laden hat Donnerstag, Freitag (je 14 bis 17 Uhr) und Samstag (10 bis 13 Uhr) geöffnet. Davor stehen meist repräsentative Arbeiten wie derzeit eine große Feuerkugel.

„Jetzt habe ich endlich mal angehalten“

Der am meisten ausgesprochene Satz, den Holger Baumert von Kunden hört: „Ich bin schon tausendmal dran vorbeigefahren, aber jetzt habe ich endlich mal angehalten.“ Und wenn sie schon mal da sind, können sie sich entscheiden: gucken, kaufen oder bestellen. In der Alten Schmiede werden viele Wünsche erfüllt.

Jedes Stück ein Unikat

„Es gibt fast nichts, was nicht gemacht wird.“ Wer sagt, was er an kunstschmiedeeiserner Arbeit haben möchte, wird seine Bestellung erhalten. Motto: „Mit den Ideen und Wünschen der Kunden wird jedes Werkstück ein Unikat.“ Allerdings muss der Auftraggeber bis zu einem Vierteljahr warten. Denn das Auftragsbuch des Soloselbstständigen ist gut gefüllt. Schneller geht es für den, der den Geschenke-Notdienst vom „Kunsthaus Feuer & Flamme“ in Anspruch nimmt.

n seiner Alten Schmiede in Birkenwerder haucht Holger Baumert sowohl edlen Materialien als auch dem Schrott des Alltags Leben ein. Quelle: Tosten Müller

Holger Baumert erlernte in der Schmiede Werner Frenzel seinen Beruf und machte sich nach deren Insolvenz 2005 selbstständig auf dem Gelände. „Ich dachte, ich versuche es mal.“ Hat offensichtlich geklappt. Im Laufe der Jahre verlagerte sich sein Tun immer mehr Richtung Kunstschmiedearbeiten. „Das liegt mir, das macht mir Spaß. Ich habe immer wieder Ideen, die ich umsetzen möchte. Ich fing irgendwann an, diesen Kikifax zu bauen – und den Leuten gefiel es.“

Alles handgemacht – zu sehen im Kunsthaus „Feuer & Flamme“ in Birkenwerder. Quelle: Stefan Blumberg

Materialverschwendung ist ihm ein Fremdwort. Er verbaut so gut wie jeden kleinen Rest. Die herausgeschnittenen Metallstücke aus dem Bulli zum Beispiel dienen nun als Schuppen für einen Drachen. Upcycling. Der 41-Jährige sagt: „Eigentlich mache ich genau das, was andere nicht machen.“ Damit besitzt er ein Alleinstellungsmerkmal und hat seine Abnehmer. Die findet er auch auf Märkten, wenn sie denn stattfinden. Dort schart er beim Schauschmieden oder beim parallelen Musizieren Interessierte und Käufer um sich. Und dann glühen wieder seine Augen.

