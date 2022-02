In der Liebenwalder „Fahrradwerft“ gibt’s den Mann für jede Kette

Liebenwalde

Ein schon etwas in die Jahre gekommenes Damenrad ist an zwei Seilen aufgehängt, mit geschultem Blick kontrolliert Marcus Mehling die Bremsen, das Licht und natürlich die Kette. Der 43-Jährige beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Pflege und Reparatur von Fahrrädern und eröffnete am 7. Februar die „Fahrradwerft“ in Liebenwalde. Dort werden zukünftig Zweiräder gepflegt, gewartet und repariert.

Hommage an Liebenwalde

„Ich bin vor einem halben Jahr der Liebe wegen nach Liebenwalde gezogen und hatte schon seit dem den Gedanken, meine ’Fahrradwerft’ zu eröffnen“, berichtet der gebürtige Berliner. Der Name „Fahrradwerft“ sei dabei eine Hommage an Liebenwalde, schließlich liegt sein Wohnort und zugleich auch Reparaturzentrum direkt am Mühlensee. Der Service rund um das Zweirad begleitet Marcus Mehling schon länger.

Vor zehn Jahren eröffnete der damals 33-Jährige einen kleinen Laden in Berlin gegenüber der Hochschule für Technik und Wirtschaft.Nach ein paar Jahren orientierte sich Mehling um, ab Februar 2020 organisierte er Stadtführungen in Berlin – doch dann kam Corona und alles veränderte sich. „Im August 2020 habe ich im Berliner Nikolaiviertel erneut dann einen kleinen Fahrradladen aufgemacht, doch coronabedingt musste ich ihn im April 2021 wieder schließen. Es war einfach finanziell nicht tragbar“, blickt Mehling zurück.

Bedarf absolut vorhanden

In Liebenwalde startet er nun mit der „Fahrradwerft“ einen neuen Versuch, die Ackerbürgerstadt ist dem Berliner dabei nicht unbekannt. „Mein Opa stammt aus Marienwerder, von daher kannte ich Liebenwalde früher schon ganz gut.“ Der Bedarf an Reparaturen und Pflege von Fahrrädern sei laut Mehling in Liebenwalde absolut vorhanden, die ersten Kunden nahmen den Service der „Fahrradwerft“ bereits in Anspruch. „Es gibt ja keine klassische Fahrradreparaturwerkstatt mehr in Liebenwalde, von daher wenden sich jetzt schon einige an mich“, so Mehling. Momentan liegt der Fokus vor allem auf die Wartung, der Pflege und der Reparatur, langfristig möchte aber Mehling mehr.

Licht, Bremse und Kette sind die Klassiker

„Ich plane ab August auch einen Fahrradverleih und wenn alles so läuft wie ich es mir erhoffe, ist die Planung auch zu einem späteren Zeitpunkt Fahrräder zu verkaufen.“ Klassiker beim reparieren sind laut Mehling das Licht, die Bremse und natürlich die Kette. „Die meistern Räder die ich hier vor Ort repariere sind schon eher einfacher Natur. Aber ich bin kein Fan davon immer alles sofort wegzuwerfen.“

Billig ist halt nicht immer gut

Das erkennt Mehling auch bei seinen Kunden. „Die jüngeren Menschen neigen immer noch dazu lieber etwas neues zu kaufen, als es reparieren zu lassen, aber auch da findet ein Wandel statt. Billig ist halt nicht immer gut und die Qualität der Räder ist dementsprechend. Aber gerade die älteren Menschen hängen sehr an ihren Fahrrädern und freuen sich demnach, wenn man es wieder reparieren kann.“

Bevor Marcus Mehling aber vollends ins plaudern gerät, steht schon das nächste Zweirad vor der Tür und möchte gewartet werden. Es läuft gut an in der Fahrradwerft, die in der Seepromenade 25 zu finden ist.

Von Knut Hagedorn