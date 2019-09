Oberhavel

Für die abermalige Siegerin der Direktwahl im Wahlkreis 8, Inka Gossmann-Reetz, wurde es eine lange Wahlnacht in der Villa Weigert von Birkenwerder. Dort feierte die Hohen Neuendorferin ausgelassen ihren Erfolg mit weiteren Sozialdemokraten aus den S-Bahn-Gemeinden. Gleich am nächsten Morgen erfolgte jedoch die Ernüchterung. „Ich habe mich mit anderen Abgeordneten und Vertrauten ausgetauscht.“

Dabei stand die Analyse des Wahlergebnisses im Mittelpunkt. 8410 Stimmen (24,1 Prozent) entfielen auf sie, was eine Verschlechterung gegenüber ihrer ersten Wahl im Jahr 2014 um sechs Prozent bedeutet, jedoch aufgrund der insgesamt höheren Wahlbeteiligung einen Zuwachs von 673 Stimmen. „Das stimmt mich sehr nachdenklich“, kommentiert sie die Stimmenverlagerung. Diese betrifft die SPD insgesamt.

„Die Ergebnisse in Brandenburg sind Auftrag und Mahnung zugleich, die Demokratie niemals als selbstverständlich zu nehmen“, sagt sie und wiederholt ihre Botschaft, die sie bereits über Facebook öffentlich verbreitet hat: „Ich bin als gewählte Vertreterin weiterhin für alle ansprechbar und freue mich in den nächsten fünf Jahren die Anliegen der Menschen in Brandenburg vertreten zu dürfen.“

Schlechte Listenplazierungen der übrigen Direktkandidaten

Keiner der übrigen Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 8 wird wahrscheinlich über Liste einziehen. Auch der Zweitplatzierte, Roger Pautz ( CDU) aus Birkenwerder, wurde von seiner Partei auf den aussichtslosen 39. Platz gesetzt. Für die MAZ war er nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen. Auf Facebook schrieb er: „Die 7276 Erststimmen für mich sind beeindruckend, dafür möchte ich mich ganz herzlich für das Vertrauen bei allen meinen Wählerinnen und Wählern bedanken.“ Weiter dankt er seinem Team der #allesRoger Kampagne.

Vadim Reimer (Linke) steht auf Listenplatz 22. Wegen der herben Stimmenverluste auf Landesebene, die einer Halbierung des Ergebnisses von 2014 gleichkommen, bleibt er chancenlos. Das Ergebnis seiner Partei kommentiert er so: „Ich war schon überrascht.“ Gleichzeitig blickt er auf die neue zweitstärkste Kraft: „Ich war erschrocken, wie die AfD abgeschnitten hat.“ Der Jurist, der vor 14 Tagen sein zweites Staatsexamen abgelegt hat und derzeit in Erziehungspause seines vier Monate alten Sohnes ist, wird sich nun auf seine Arbeit im Kreistag konzentrieren: „Wir müssen versuchen, gute Politik für die Menschen zu machen.“

Julia Schmidt ( Bündnis 90/ Die Grünen) aus dem Mühlenbecker Land nahm zwar noch an der Wahlparty in Potsdam teil, wird aber mit Listenplatz 17 kein Mandat abbekommen und somit ihr Politikwissenschaftsstudium weiterführen.

Einzig Daniela Oeynhausen ( AfD) sieht sich auf dem ersten Nachrückerplatz. Damit stünde der Einzug der promovierten Ärztin in den Landtag noch auf der Kippe. „Wir werden sehen, ob alle anderen ihr Mandat annehmen“, übt sie sich in Geduld. Wenn das nicht klappt, wird sie weiterhin beim Bundestagsabgeordneten ihrer Partei, Gottfied Curio, als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag tätig bleiben.

Wahlbeteiligung war höher als 2014

Das zweitbeste Ergebnis auf Landesebene erreichte die AfD – im Wahlkreis 8 ist die Partei drittplatziert. Es zeigt einerseits einen Wandel bei den Wählerinteressen, andererseits auch eine höhere Bereitschaft, die Politik in der einen oder anderen Richtung mitzubestimmen: Die Wahlbeteiligung stieg im Wahlkreis 8 seit der vergangenen Landtagswahl von 53,6 Prozent auf 69,5 Prozent, wobei nur etwa halb so viele ungültige Stimmen abgegeben wurden, nämlich 0,7 Prozent. „Die taktischen Wähler verdienen meinen Respekt“, meint Inka Gossmann-Reetz, die davon ausgeht, dass einige Wähler der SPD nur deshalb ihre Stimme gaben, „um den Rechtsruck bei uns zu verhindern“.

Von Matthias Busse