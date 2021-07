Interkulturelle Woche in Oberhavel mit interessanten Angeboten

Oberhavel

Oberhavel beteiligt sich wieder an der bundesweiten Interkulturellen Woche. Diese wird vom 24. September bis zum 3. Oktober nun schon zum fünften Mal ausgetragen und steht unter dem Motto „#offengeht im Landkreis Oberhavel“.

„Die Hemmschwelle für rassistische Worte und Taten ist in Deutschland – wie in vielen Ländern Europas – gesunken. Das stellt uns auch im Landkreis Oberhavel vor Herausforderungen, für die wir Lösungen suchen müssen“, sagt Landrat Ludger Weskamp (SPD). Die Interkulturelle Woche soll erneut Einblicke in Gemeinschaften, Vereine und Strukturen gewähren, sie soll Traditionen vorstellen, Partnerschaften pflegen und Menschen miteinander verbinden.

Wer will, kann selbst teil der Woche werden

Eingebettet in das Programm findet die Integrative Märchenwoche statt. Unter dem Motto „Abrakadabra – drei Mal schwarzer Kater – von Zauberern und Hexen – Der gestiefelte Kater zieht durch Oberhavel und fängt Perlhühner für die Kurfürstin Luise Henriette von Oranien“ sind Märchenlesungen und Workshops in Kitas, Schulen und Bibliotheken geplant. Zum vierten Mal wird auch ein Schreibwettbewerb zum oben genannten Motto ausgetragen. Hierfür wird der Landkreis in den Schulen werben.

Vereine, Träger, Kommunen, Einrichtungen und weitere Akteure können selbst Teil der Interkulturellen Woche sowie der Integrativen Märchenwoche werden und Veranstaltungen organisieren – dabei kann es sich um Herbstfeste, Begegnungen mit Schul-oder Städtepartnern, Jubiläen, Gemeinde- oder Erntedank-Feste handeln, Diese werden in einer Programmübersicht zu finden sein. Die Veranstaltungen können bis 13. August beim Landkreis Oberhavel per E-Mail an Integrationswoche@oberhavel.de angemeldet werden.

Die Kreisverwaltung wird die Woche am Freitag, 24. September, im Granseer Strittmatter Gymnasium eröffnen. Fragen rund um die Woche beantwortet das Organisationsteam – Liane Klaunick (03301/6 01 35 99) oder Marina Meyer (03301/6 01 51 18), Email: Integrationswoche@oberhavel.de.

Von MAZonline