In den KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen setzen sich junge Europäer in einem Workcamp mit Deutschlands Geschichte auseinander. Die jungen Leute aus Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland sind drei Wochen in Oranienburg. Doch bevor es am 30. August 2020 nach Hause geht, zeigen sie noch ihre selbst geschaffenen Kunstwerke im Rahmen einer Präsentation – Kunstwerke, in denen sie das hier Erlebte aufarbeiten.