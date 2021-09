Inzidenzwert in Oberhavel fünf Tage lang über 35 – das sind die Folgen

Oberhavel

Der 7-Tages-Inzidenz liegt am morgigen Sonnabend an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über der Marke von 35. Gemäß der geltenden Corona-Umgangsverordnung des Landes dürfen somit ab Montag, 13. September, an Veranstaltungen, Festivals und öffentlichen Festen wie Jahrmärkten, Volksfesten nur noch höchstens 5000 Menschen gleichzeitig teilnehmen. Dies gilt auch für Theater, Messen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Tierparks und Wildgehege sowie in Diskotheken und Clubs.

Ausnahmen gelten zum Beispiel für Autokinos, Autotheater und Autokonzerte. Hinweis: Die Landesregierung Kabinett wird voraussichtlich bereits am Dienstag, 14. September, vor dem Hintergrund der Änderungen im Infektionsschutzgesetz des Bundes eine neue Corona-Umgangsverordnung beschließen. Die dann geltenden Regelungen bleiben abzuwarten.

308 Corona-Tote in Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt am Freitag, 10. September, bei 49,9. Seit Mittwoch, 8. September, wurden 39 Neuinfektionen registriert. 308 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 309 (+0), Fürstenberg/Havel: 322 (+0), Glienicke/Nordbahn: 433(+2), Gransee: 298 (+0), Großwoltersdorf: 38 (+0), Hennigsdorf: 1.174 (+7), Hohen Neuendorf: 1.061(+3), Kremmen: 284 (+0), Leegebruch: 275(+1), Liebenwalde: 172 (+0), Löwenberger Land: 323 (+8), Mühlenbecker Land: 562(+1), Oberkrämer: 536 (+0), Oranienburg: 1.905 (+15), Schönermark: 25 (+0), Sonnenberg: 29 (+0), Stechlin: 48 (+0), Velten: 484(+1), Zehdenick: 544 (+0), ohne Angabe des Wohnortes: 3.

Veränderte Öffnungszeiten der Teststellen

Für die Teststellen im Norden des Landkreis Oberhavel gelten ab Montag, 13. September, veränderte Öffnungszeiten. Gransee, Koliner Straße 12a: Montag, 8 bis 12 Uhr; Dienstag, 11 bis 16 Uhr; Freitag, 10 bis 16 Uhr; Zehdenick, Hospitalstraße 1: Mittwoch, 10 bis 14 Uhr; Donnerstag, 10 bis 14 Uhr; Samstag, 10 bis 14 Uhr; Fürstenberg/Havel, Foyer der Mehrzweckhalle, Berliner Straße 76: Montag, 10 bis 13 Uhr; Freitag, 10 bis 16 Uhr; Samstag, 10 bis 16 Uhr; Löwenberg, Alte Schulstraße 5, Gemeindeverwaltung Löwenberger Land, Haus 2, Sitzungssaal: Freitag 16 bis 18 Uhr. Unverändert bleibt die Öffnungszeit der Teststelle in Lehnitz: OranienburgOrtsteil Lehnitz, Mühlenbecker Weg (bitte die Ausschilderung beachten. Das Testzentrum kann per Drive-In angefahren werden) Montags bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr.

Der Landkreis Oberhavel leitet täglich die Daten der laborbestätigten Covid-19-Fälle an das Land Brandenburg weiter. Diese Daten gehen nach einer Plausibilitätsprüfung in die tägliche Meldung der Fallzahlen des Landes Brandenburg ein. Durch das Land Brandenburg werden die Daten an das Robert Koch-Institut (RKI) weitergeleitet. Für die Gesundung eines Infizierten gibt es keine gesetzliche Meldepflicht. Im Allgemeinen werden die aus dem ambulanten Bereich gemeldeten Infizierten nach 14 Tagen, als genesen betrachtet.

