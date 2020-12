Inzidenzwert sinkt in Oberhavel deutlich

Oranienburg

Mit Stand vom Dienstag, 8. Dezember (12 Uhr), gibt es 520 bestätigte Covid 19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Von Montag zu Dienstag dieser Woche sind 29 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 506 Personen in häuslicher Quarantäne, 14 Personen müssen stationär behandelt werden.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (19), Fürstenberg/ Havel (1), Glienicke/Nordbahn (39), Gransee und Gemeinden (18), Hennigsdorf (73), Hohen Neuendorf (78), Kremmen (13), Leegebruch (23), Liebenwalde (1), Löwenberger Land (18), Mühlenbecker Land (51), Oberkrämer (45), Oranienburg (103), Velten (14) und Zehdenick (24).

Weitere Fälle an Grundschule in Glienicke

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Dienstag bei 111,8 (Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg, 8.30 Uhr).

Weitere Fälle von Neuinfektionen sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. An der Grundschule in Glienicke/Nordbahn ist die Zahl der Positivtests auf 14 gestiegen: Vier Lehrkräfte und zehn Kinder sind betroffen. Zwei Positivbefunde von Kindern gab es zudem an der Grundschule Hennigsdorf Nord. Für zwei Klassen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. An der Schildower Europaschule am Fließ sind ebenfalls zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden, für zwei Klassen ist eine häusliche Quarantäne angeordnet worden.

Besuchsverbot für Hennigsdorfer Seniorenwohneinrichtung

An der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf zwölf erhöht. Betroffen sind eine Lehrkraft und elf Kinder. Weitere Infektionsfälle wurden dem Gesundheitsamt aus einer Hennigsdorfer Seniorenwohneinrichtung gemeldet. Betroffen sind hier vier Mitarbeitende und sechs Bewohner.

Sechs weitere Bewohner wurden mittels Schnelltest positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat für mehrere Wohnbereiche ein Besuchsverbot ausgesprochen. In der Einrichtung sind für die kommende Woche erneut Testungen durch das mobile Abstrichteam des Landkreises geplant.

Von MAZ-online