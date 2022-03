Inzidenzwert steigt in Oberhavel: 633 Neuerkrankungen binnen 24 Stunden

Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt im Landkreis Oberhavel wieder. Er liegt mit Datum vom Mittwoch bei 1363,5. 633 Neuerkrankungen sind binnen 24 Stunden vom Gesundheitsamt registriert worden. Niemand starb binnen 24 Stunden.

Bisher sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 46 785 Oberhaveler positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet worden. Zuletzt verstarben ein 76-Jähriger und ein 78-Jähriger Hohen Neuendorfer. Aktuell sind insgesamt 47 Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis von Coronafällen betroffen, darunter fallen Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Wohnstätten sowie Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete.

Infizierte nach Kommunen

Seit Mittwoch, 9. März, wurden 2954 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für das Land Brandenburg liegt bei 6,6. 385 Personen sind in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 1727 (+98), Fürstenberg/Havel: 1166 (+72), Glienicke/Nordbahn: 2457 (+155), Gransee: 1513 (+59), Großwoltersdorf: 148 (+4), Hennigsdorf: 5602 (+340), Hohen Neuendorf: 5325 (+464), Kremmen: 1622 (+120), Leegebruch: 1807 (+107), Liebenwalde: 814 (+78), Löwenberger Land: 1877 (+67), Mühlenbecker Land: 3304 (+214), Oberkrämer: 2668 (+195), Oranienburg: 10 438 (+623), Schönermark: 100 (+9), Sonnenberg: 186 (+7), Stechlin: 221 (+11), Velten: 2812 (+180), Zehdenick: 2984 (+150).

Auch in den kommenden Wochen bietet der Landkreis Oberhavel zusammen mit den vom Kreis beauftragten mobilen Impfteams Impfmöglichkeiten in Oberhavel an. Die Impfungen erfolgen mit den Vakzinen von Biontech und Moderna sowie an festgelegten Impfstellen auch mit dem Vakzin Novavax. Auch aus der Ukraine Geflüchtete können sich unter Vorlage ihres Passes hierimpfen lassen.

Regelmäßige Impftermine:

Mittwochs, 17 bis 20 Uhr, Kreisgeschäftsstelle des DRK Gransee, Koliner Straße, Hinweis: Impfungen auch mit Novavax möglich.

Donnerstags, 15 bis 18 Uhr, Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48, Borgsdorf.

Freitags, 15 bis 20 Uhr und Samstags, 9 bis 15 Uhr, Impfstelle Zehdenick, Hospitalstraße 1 (an der alten Schule), Hinweis: Impfungen auch mit Novavax möglich.

Montags bis freitags, jeweils 9 bis 13 Uhr (noch bis 31. März). Impfstelle im Kreistagssaal, Havelstraße 3, Oranienburg. Mit und ohne Terminvergabe. Termine können unter https://brandenburg-impftermine.de gebucht werden. Hinweise: Impfungen auch mit Novavax möglich.

Asklepios Klinik in Birkenwerder Online-Terminbuchung unter https://coronaimpfung.asklepios.com/impftermine

Weitere mobile Impfangebote:

Dienstag, 22. März, 12 bis 16 Uhr, Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg, Kastanienallee 25, in Mühlenbeck.

Mittwoch, 23. März, 14 bis 19 Uhr, Museumsscheune, Scheunenweg 49, in Kremmen.

Dienstag, 29. März, 15 bis 19 Uhr, Nachbarschaftstreff Hennigsdorf-Nord, Rigaer Straße 28.

Mittwoch, 30. März, 14 bis 19 Uhr, Rathaus Hohen Neuendorf, Oranienburger Straße 2.

Eine umfangreiche Liste der vom Landkreis Oberhavel angebotenen Impftermine ist im Internet unter www.oberhavel.de/corona veröffentlicht und wird regelmäßig aktualisiert.

Von MAZonline