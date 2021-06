Inzidenzwert unter 20: Hier entfällt die Testpflicht dennoch nicht

Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Donnerstag, 17. Juni 2021, bei 6,6. Daher hat der Landkreis Oberhavel auf Grundlage der seit Mittwoch geltenden SARS-CoV-2-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg am Donnerstag, 17. Juni 2021 öffentlich bekannt gemacht, dass im Landkreis Oberhavel innerhalb der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ weniger als 20 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus für fünf Tage ununterbrochen vorliegen.

Nicht in allen Bereichen entfällt die Testpflicht

Ab Freitag, dem 18. Juni 2021, der auf den Tag der Bekanntgabe folgt, entfällt damit im Landkreis Oberhavel teilweise die in der Umgangsverordnung vorgesehene Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises. Gemäß Paragraf 5 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung gilt der Wegfall der Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises nicht: in Schulen, in Kindertagesstätten, in Kindertagespflegestellen, in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, also in Krankenhäusern, in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Pflegeheimen oder diesen gleichgestellten Wohnformen. Ebenfalls gilt der Wegfall der Testpflicht nicht in Diskotheken und Clubs. Auch für die Erbringung von sexuellen Dienstleistungen sowie für die Ausübung von Kontaktsport nach Paragraf 16 Absatz 1 der Umgangsverordnung gilt weiterhin eine Testpflicht.

