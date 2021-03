Inzidenzwert von 100 an mehreren Tagen überschritten: Das sind die Folgen für Oberhavel

Oberhavel

Nach den Beratungen der Landesregierung am Dienstag, 16.03.2021 hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke die Landkreise und kreisfreien Städte noch am Abend in einer Telefonkonferenz über die Ergebnisse informiert. Dabei wurde auch die Frage möglicher verschärfender Maßnahmen bei einem Überschreiten der 7-Tages-Inzidenz von 100 an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen beraten. Landrat Ludger Weskamp sprach sich dabei klar für landeseinheitliche Regeln aus.

Weskamp sagt: „Die Neuinfektionen verteilen sich weiter auf unseren gesamten Landkreis. Einzelinfektionen stellen wir dabei auch in Schulen und Kitas fest. Die erneute Schließung von Schulen und die zusätzliche Schließung von Kitas ist eine sehr drastische Maßnahme mit schwerwiegenden Folgen für die ohnehin in der Pandemie sehr belasteten Familien. Dies kann nur landeseinheitlich erfolgen. Bei allen Entscheidungen sollten neben dem Inzidenzwert auch die Auslastung des Gesundheitssystems und weitere Faktoren berücksichtigt werden. Die Entwicklung der Lage in Oberhavel behalten wir genau im Blick.“

Aktuell keine weiteren Öffnungsschritte

In Oberhavel sind aktuell keine weiteren einschränkenden Maßnahmen geplant. Klar ist aber auch: Angesichts der derzeitigen Lage können momentan keine weiteren Öffnungsschritte in Aussicht gestellt werden. Darauf hat auch das Land Brandenburg bereits hingewiesen. Der Wechselunterricht in den Schulen soll landesweit bis zum Beginn der Osterferien beibehalten werden. Das Testangebot für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler soll schrittweise auf zwei Tests pro Woche ausgeweitet werden.

Um weitere Infektionen zu vermeiden, appelliert das Gesundheitsamt darüber hinaus an alle Menschen in Oberhavel, die allgemeinen AHA-Regeln weiter zu beachten und insbesondere mit Erkältungssymptomen wie Fieber, trockenem Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit, aber auch Atemproblemen, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen unbedingt zu Hause zu bleiben.

Von MAZonline