Oberhavel

Mehrere Oberhavel-Kommunen haben in den vergangenen Wochen Kontakt zum Landkreis gesucht, um die Einrichtung eigener, kommunaler Corona-Teststellen vorzubereiten. „Der Landkreis Oberhavel unterstützt das Bemühen aller Städte und Gemeinden, eigene Teststellen aufzubauen mit allen Kräften“, sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD). Da Testangebote vor Ort schneller und häufiger genutzt werden, sei es den Verantwortlichen wichtig, „mit dem Testen in die Fläche zu kommen“. „Nur so kann es gelingen, mögliche Infektionen frühzeitig zu entdecken und Kontakte sicherer zu machen“, so Weskamp.

Unterstützung beim Einrichten einer Corona-Teststelle hatte auch die Gemeinde Glienicke/Nordbahn angeboten. Um kostenfreie Schnelltests unter der Woche ermöglichen zu können, hatte Bürgermeister Hans G. Oberlack in Absprache mit der evangelischen Kirchengemeinde dem Landrat das Gottesdienstzelt in der Gartenstraße vorgeschlagen. Dort wäre eine ausreichende Belüftung gewährleistet. Da sich bereits beim Kreis medizinisches Personal für einen Einsatz am Teststandort Glienicke gemeldet hat, könnte der Testbeginn zeitnah erfolgen, teilt die Gemeindeverwaltung auf ihrer Homepage mit.

Landkreis: „Teststellen bedürfen keiner Beauftragung“

Mit Schreiben vom 1. April habe der Corona-Verwaltungsstab das Angebot ausdrücklich begrüßt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Entgegen der von der Gemeinde veröffentlichten Darstellung habe der Landkreis die Beauftragung einer solchen Teststelle in der Nordbahngemeinde jedoch „keineswegs versagt“. Grundsätzlich gelte nämlich: Teststellen bedürfen keiner Beauftragung durch den Landkreis. Grundlage sei die Allgemeinverfügung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) des Landes Brandenburg vom 17. März 2021. Demnach gelten Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, ärztlich oder zahnärztlich geführte Einrichtungen, medizinische Labore, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie weitere Anbieterinnen und Anbieter, die kostenfreie Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger anbieten, als beauftragt „soweit diese zur Durchführung der Testungen bereit und in der Lage sind.“ Die dabei geltenden Mindestanforderungen hat das MSGIV als Anlage der Allgemeinverfügung festgelegt.

Glienicke muss lediglich die Voraussetzungen erfüllen

Das bedeute: „Der Einrichtung einer eigenen Teststelle durch die Gemeinde Glienicke/Nordbahn steht nichts entgegen, sofern die geltenden Anforderungen erfüllt sind“, heißt es in der Reaktion. Dazu zähle, dass die ordnungsgemäße Durchführung der Testung garantiert ist. Dabei sei der Einsatz von medizinisch geschultem oder ausgebildetem Personal, aber auch die notwendige, gewissenhafte Dokumentation und die Sicherstellung der Meldepflichten gegenüber dem Gesundheitsamt im Falle von positiven Schnelltestungen besonders wichtig.

Zum Aufbau einer dauerhaften, flächendeckenden Teststruktur über den 30. Juni 2021 hinaus habe der Landkreis bereits Teststellen mit PoC-Antigen-Testungen beauftragt – unter anderem Arztpraxen, Apotheken und Labore, aber auch kommunale Partner. Insgesamt 22 Teststellen seien bislang im Kreisgebiet beauftragt worden. Alle hätten zuvor das Vorliegen der Mindestvoraussetzungen gegenüber dem Landkreis nachweisen können. Bis genügend Testkapazitäten durch Dritte geschaffen sind, betreibe der Kreis zudem zwei eigene Teststellen in Lehnitz und in Gransee.

Landkreis: Keine hinreichenden Aussagen aus Glienicke

Die Gemeinde Glienicke habe gegenüber der Kreisverwaltung über Beschaffung, Durchführung und Dokumentation der Tests bisher keine hinreichenden Aussagen getroffen, heißt es am Karfreitag aus der Kreisverwaltung. Sobald die vollständigen Unterlagen vorliegen, werde der Landkreis die Gemeinde gern mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Teststelle beauftragen. Unabhängig von der Anfrage der Gemeinde lägen zwei weitere Anfragen aus Glienicke für Teststellen vor. Die Beauftragung stehe noch aus, da aktuell noch Detailfragen zu klären seien. Insbesondere sollte geprüft werden, ob die Gemeinde hierfür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann.

Alle vom Landkreis bereits beauftragten Teststellen sind unter www.oberhavel.de/corona zu finden. Weitere Teststellen sind unter www.brandenburg-testet.de einzusehen.

Oberlack: Bund und Land hätten „falsche Erwartungen geschürt“

„Ich bin vor allem der Kirchengemeinde und den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für ihre Hilfe sehr dankbar“, sagte Glienickes Bürgermeister. Die Feuerwehrleute hätten sich für den Schnelltest-Betrieb angeboten, um das medizinische Personal zu unterstützen. Da noch nicht alle Mitglieder der Wehr geimpft worden seien, fehle es aber an entsprechenden Voraussetzungen für den freiwilligen Einsatz. Oberlack kritisierte dagegen die vielen Ankündigungen des Bundes und des Landes, die falsche Erwartungen bei den Menschen geschürt hätten und die schließlich nicht erfüllt worden seien. Den Frust für das Wecken falscher Hoffnungen bekämen nun die Kommunen zu spüren. Oberlack strebe weiterhin eine Corona-Teststelle im Ort an. Jedoch dürfe diese in keinem Wettbewerb zu privaten Anbietern stehen. Zuvor hatte sich der Verwaltungschef bei hiesigen Apotheken und Ärzten über mögliche Teststellen erkundigt. Neben fehlenden Kapazitäten aufgrund der bevorstehenden Impfkampagne konnten einige die Anforderungen des Landkreises, eine Mindeststundenzahl für die Schnelltests anzubieten, nicht erfüllen.

Gemeindevorsteher Uwe Klein bedauert Situation

„Ich finde es sehr bedauerlich, dass hier versucht wird, den „schwarzen Peter“ dafür, dass und warum etwas angeblich nicht geht, dem Landkreis zuzuschieben“, reagierte der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Uwe Klein (SPD), auf die Veröffentlichungen. Sollte entgegen der Darstellungen aus der Kreisverwaltung tatsächlich ein Beschluss der Gemeindevertretung notwendig sein, „können wir jederzeit, auch kurzfristig, eine Sondersitzung der Gemeindevertretung einberufen“, so Klein: „Entscheidend ist, dass Glienicke eine Teststelle braucht – und das jetzt!“

Von Helge Treichel