Eine zuverlässige und lustige Truppe

Altlüdersdorf

Ein gutes Jahr 2019 konnten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Altlüdersdorf in ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung bilanzieren. Wie Maik Stollfuß sagte, haben die Feuerwehrleute zirka 800 Dienststunden absolviert. Außerdem, so der Löschgruppenführer, sei die Wehr im vergangenen Jahr zu 13 Einsätzen ausgerückt.

Waldbrand und Unfall hervorgehoben

Dabei ging es vier Mal um das Bekämpfen von Bränden und in sieben Fällen stand technische Hilfeleistung im Mittelpunkt. Außerdem mussten die Brandschützer zwei Fehlalarme registrieren. Am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben sind den Feuerwehrleuten der Waldbrand am 30. Juni in Dannenwalde, der ein relativ großes Ausmaß gehabt habe. Dort waren die Altlüdersdorfer bei der Sicherung der Löschwasserversorgung eingesetzt. Am 8. Juni wurde die Löschgruppe zu einem Verkehrsunfall zwischen Altlüdersdorf und Neulüdersdorf gerufen. Dort musste eine eingeklemmte Person aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Zwei Nachwuchskräften wechseln in die Einsatzabteilung

„Wie sind als Löschgruppe gut aufgestellt“, sagte Mail Stollfuß. Noch dieses Jahr würden zwei Mitglieder der Jugendwehr in die Einsatzabteilung wechseln, dessen Stärke damit auf elf Mitglieder ansteigt. Das sei für eine ländliche Region ein sehr ordentlicher Wert. Vier Kameraden seien zudem als Atemschutzgeräteträger ausgebildet, was ebenfalls eine passable Zahl sei.

Lob für Unterstützung durch den Ortsbeirat

Demnächst würden vier Kameraden den Feuerwehrführerschein machen. Vorausgesetzt, sie sind erfolgreich, so Maik Stollfuß, würde das die Situation bei den Maschinisten sehr verbessern. Der Löschgruppenführer bezeichnete die Wehr aus Altlüdersdorf als sehr junge, zuverlässige und auch lustige Truppe. Die Stimmung sei stets sehr angenehm und entspannt. Dankesworte richtete Maik Stollfuß an den Ortsbeirat, der die Kameradinnen und Kameraden stets sehr tatkräftig unterstützt habe. Im Gegenzug helfen die Feuerwehrleute stets sehr gerne bei Festen wie etwa dem Osterfeuer, beim Weihnachtsmarkt oder auch beim Wentowseefest.

Während der Jahreshauptversammlung in Altlüdersdorf wurden auch Beförderungen vorgenommen. Quelle: privat

Anlässlich der Jahreshauptversammlung gab es drei Beförderungen: Dominik Berrer wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Lukas Formumm zum Oberfeuerwehrmann und Paula Loth zur Oberfeuerwehrfrau befördert.

Die Feuerwehr in Altlüdersdorf zählt zurzeit 30 Mitstreiter, darunter sechs in der Jugendwehr, neu in der Einsatzabteilung und 15 in der Alters- und Ehrenabteilung. Zwei der Feuerwehrleute sind Frauen.

Von Bert Wittke