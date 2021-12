Jahresrückblick 2021: So lief das Jahr für die Oberhavler Polizei

Oberhavel

25 000 Einsätze und 12 500 Straftaten, abgearbeitet von 238 Beamten: Das ist die Bilanz der Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg, geführt durch Polizeidirektor Lars Borchardt (55). Er stand der MAZ im Gespräch Rede und Antwort über ein grundsätzlich durchschnittliches Jahr – mit vielen denkwürdigen Momenten. Seit zehn Jahren ist Lars Borchardt der Leiter der Oberhaveler Polizeiinspektion.

Polizei sucht Nachwuchskräfte

„Man weiß nie, was der Tag bringt, zudem gibt es unheimlich viele verschiedene Verwendungsarten im Polizeidienst“, berichtet er von seiner Motivation, sich für den Gang zur Polizei zu entscheiden. „Alles andere wäre mir auch zu langweilig gewesen“, schmunzelt er rückblickend. Doch trotz der spannenden und vielfältigen Aufgaben sind in Oberhavel derzeit 17 Stellen unbesetzt, erklärt der Polizeidirektor offen. „Auch wir brauchen einfach Nachwuchs.“

Nachwuchs, der dann für die rund 214000 Oberhavelerinnen und Oberhavler im Kreis zuständig ist. „Das ist natürlich schon recht viel“, sinniert Lars Borchardt mit Blick auf die Nachbarkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin, die ebenfalls der Polizeidirektion Nord unterstellt sind. In der Summe bedeutet dies, dass in Oberhavel etwa die Hälfte aller Einsätze innerhalb der Direktion auflaufen.

Einen deutlichen Rückgang bei den Fallzahlen beobachten die Beamten vor allem im Bereich der Diebstahlsdelikte. „2020 haben wir noch 101 Fälle von Wohnungseinbruchsdiebstählen bearbeitet, in diesem Jahr bis jetzt nur 50“, berichtet er. Möglicherweise könne dies auch mit der Coronapandemie zusammenhängen, mutmaßt er. „Die Leute sind ja doch mehr zu Hause.“

Bedrohungen und Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte

Zugenommen haben dagegen die Fälle von Rauschgiftkriminalität, zeigt die noch nicht abschließende Statistik. „Da werden wir auch nicht nachlassen, so lange das Recht gilt“, betont Borchardt mit Blick auf die Pläne der Bundesregierung, Cannabis zu legalisieren. Das werde die Beamten folglich auch im kommenden Jahr begleiten.

Auch Gewalt gegen Angehörige von Blaulichtorganisationen spiele weiterhin eine Rolle im Alltag der Beamten, erklärt der 55-Jährige und spielt damit auf einige Fälle an, in denen Polizisten, und in einem Fall sogar ein Arzt angegriffen wurde: „Am 29. September kam es zu einer Bedrohung im Krankenhaus Hennigsdorf“, erläutert er. Dort sollte ein 32-jähriger Mann aus dem Krankenhaus entlassen werden, woraufhin sich zuerst ein Streitgespräch mit dem behandelnden Arzt entwickelte.

Lesen Sie auch Krankenhaus Hennigsdorf: Patient bedroht Arzt mit Mess

Im weiteren Verlauf zog der 32-Jährige plötzlich ein Messer und bedrohte den Arzt damit. Der Arzt konnte sich damals der Situation entziehen, woraufhin der 32-Jährige anfing, sich selbst zu verletzten. Mittels Reizstoffsprühgerät konnte der Mann von den hinzugerufenen Polizisten überwältigt werden. Vier Polizisten wurden durch den Reizgaseinsatz leicht verletzt, blieben aber weiter dienstfähig.

Im Einsatz: Mann beißt Polizisten in den Finger

Der zweite Einsatz, die dem Polizeidirektor in Erinnerung blieb, spielte sich an einem Supermarkt in Borgsdorf ab. Dort wollte ein 36-Jähriger, gegen den bereits ein Hausverbot bestand, den Markt nicht verlassen, so dass die Polizei hinzugezogen wurde.

Lesen Sie auch Festnahme in Borgsdorf: Mann beißt Polizisten in den Finger

Der 36-Jährige warf im Markt mit Glasflaschen um sich, wodurch ein Beamter verletzt wurde. Auf dem Supermarktparkplatz konnte der Mann schließlich durch den Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Ein Beamter erlitt Reizungen durch das Pfefferspray, einem weiteren Polizisten biss der 36-Jährige in den Finger.

Nach belastenden Einsätzen finden die Polizisten Hilfe

Doch die Polizeiinspektion Oberhavel sah sich nicht nur mit Angriffen auf sich selbst, sondern auch anderen, außergewöhnlichen Einsätzen gegenüber. „So wie das Tötungsdelikt an Bianca S. aus Oranienburg“, berichtet Lars Borchardt. Dort habe es vorher auch groß angelegte Suchaktionen gegeben. Aber auch der Fund menschlicher Knochen in einem Wald bei Bernöwe am 23. September, die dem bis dahin vermissten Tobias Leonardo R. zugeordnet werden konnten, werden den Beamten noch länger im Gedächtnis bleiben. Sind Einsätze sehr belastend für die Polizisten, so werde im Nachgang oftmals schon innerhalb der Dienstgruppen über das Geschehene gesprochen. „Damit wird schon ein großer Teil dessen, was vielleicht auf der Seele brennt, abgefangen.“

Ist doch mehr Hilfe nötig, so steht der Polizei das Einsatznachsorgeteam (ENT) zur Verfügung. „Ansonsten können Beamte mit besonders herausfordernden Aufgaben spezielle Hilfsangebote in Anspruch nehmen.

Corona hat auch Auswirkungen auf die Polizeiarbeit

Im kommenden Jahr, da ist sich Lars Borchardt sicher, wird sich die Polizei auch weiterhin mit Versammlungen mit Bezug auf die Corona-Politik beschäftigten müssen. Dass die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die Polizeiarbeit hat, zeigt sich derzeit schon an dem Schild vor der Eingangstür: „Zutritt nur nach 3G-Regel“, steht dort geschrieben. Auch ein erneuter Lockdown und damit verbundene Schulschließungen würden nicht spurlos an der Polizei vorbeigehen. „Das stellt uns vor die gleichen Herausforderungen wie den Rest der Bevölkerung auch.“

Insgesamt sei aber zu sagen, dass es sich in Oberhavel verhältnismäßig sicher lebe: „Auf 100 000 Einwohner kommen weniger als 6000 Straftaten. Gransee ist derzeit der sicherste Bereich“, fasst Lars Borchardt die Statistik zusammen. „Ich wünsche allen Oberhavelern ein gesundes neues Jahr. Ich habe die Hoffnung, dass Omikron die letzte Variante sein wird, die uns so sehr einschränkt.“

Von Stefanie Fechner