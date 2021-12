Ein tödlicher Zugunfall ereignete sich am 30. Oktober an einem unbeschrankten Bahnübergang in Grieben. Eine 65 Jahre alt Frau und ihr 31-jähriger Sohn sterben in den Trümmern des Mercedes Vito. Sie stammten aus Glienicke/Nordbahn. Die Polizei ermittelt noch immer, wie es zu der Tragödie kommen konnte Quelle: Statusvier.de