Jahrhundertwinter 1978/79 in Schwante: „Diesen Winter werde ich nie vergessen“

„Ja, diesen Winter werde ich nie vergessen, denn er hätte fast meinem Sohn das Leben gekostet.“ Monika Schubert aus Oranienburg erlebte den Jahrhundertwinter 1978/79 in Sommerswalde bei Schwante – ihre Erinnerungen daran sind dramatisch. „Vorab möchte ich erwähnen, dass das Jahr 1978 von Wetterkapriolen geprägt war“, erzählt sie. Im Juni 1978 ist sie hochschwanger. „Es war eine Hitze, die war nicht zum Aushalten“, erinnerte sich Monika Schubert zurück. Nach der Geburt ihres Sohnes Peter wird sie nach Hause entlassen. „Da musste ich mir für einen Sommer ungewöhnlich warme Sachen ins Krankenhaus bringen lassen.“ Ihr Sohn sei mit 47 Zentimetern ein kleines, ruhiges Baby gewesen, welches gesund und unauffällig ins Leben startete.

Plötzlich geht es um Leben und Tod

Dies sollte sich allerdings zum Jahreswechsel 1978/79 schlagartig und dramatisch ändern. „Zu dieser Zeit wohnten wir in Schwante-Sommerswalde im Gemeinschaftsweg, also ’weit ab vom Schuss’“, berichtet Monika Schubert. Sie wisse noch ganz genau, dass der Sprecher im Fernsehen sagte „Es ist 20 Uhr, es folgt die Tagesschau im ersten deutschen Fernsehen.“ Dies sei zwar verboten gewesen, aber wenn man nicht gerade im Dresdner Raum wohnte, konnte man auch Westfernsehen schauen. „Ich hatte meinen kleinen Peter gerade fertig für die Nacht gemacht und wartete noch auf ein Bäuerchen.“ Dann sei auf einmal alles ganz schnell gegangen, erst sei das Bäuerchen gekommen, dann habe das Baby wie am Spieß geschrien.

Dann Totenstille. „Ich kann mich noch erinnern wie ich los schrie, denn der Kleine lief ja sofort blau an.“ Ihr Mann befand sich mit dem großen Sohn im ersten Obergeschoss, durch den Lärm aufgeschreckt eilte er in ins Wohnzimmer. „Er steckte instinktiv die Hand in den Mund des Kleinen und verschaffte ihm so etwa Luft, dann machte ich weiter und mein Mann rannte in Pullover und Hauslatschen den Gemeinschaftsweg herunter, dort wohnte der Bürgermeister, der Einzige mit Telefon.“ Da dieser nicht auf das Klingeln reagierte, kletterte Monika Schuberts Mann über den Zaun und erklärte diesem die Situation.

Rettungswagen bringt das Baby in die Klinik

Der Bürgermeister rief im Wehrkreisamt Oranienburg an und bat die Nationale Volksarmee (NVA) um Hilfe. „Alle Straßen waren zugeschneit, auch ein Hubschrauber hätte wegen der Dunkelheit nicht kommen können.“ Die NVA informiert das Krankenhaus Hennigsdorf, ein Rettungswagen macht sich auf den Weg. Ein Fahrzeug der NVA macht sich mit Peter an Bord auf dem Weg, fährt dem Rettungswagen entgegen. „Von uns Eltern konnte keiner mit, das war furchtbar, dieses Warten Stunde um Stunde und nicht zu wissen, was mit unserem Kind ist“, erzählt Monika Schubert.

Pfarrer kommt auf Skiern

„Ich glaube es war der Pfarrer der dann die Mitteilung bekam, dass es unserem Kleinen den Umständen entsprechend gut gehe, aber es stand noch immer keine Diagnose fest.“ Auf Skiern sei der Pfarrer gekommen, um ihnen die Nachricht zu überbringen. Peter wurde später ins Kindekrankenhaus nach Berlin-Buch verlegt, aber sollte noch einige Zeit vergehen bis er wieder nach Hause durfte. „Da ja der Bus- und Bahnverkehr eingestellt war, konnte ich ihn erst besuchen, als wenigstens die S-Bahn wieder fuhr. In dieser Zeit bin ich von Sommerswalde nach Germendorf gelaufen, dann mit dem Bus weiter nach Oranienburg.“ Monika Schubert arbeitete zu dieser Zeit in der Gastronomie. „Dank meiner Kollegen konnte ich mein Kind regelmäßig besuchen. Aber vergessen werde ich diesen Winter nicht.“

