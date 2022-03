Jetzt bewerben: Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage des Landkreises Oberhavel ausgelobt

Oberhavel

Einzelpersonen oder Initiativen in Oberhavel können sich ab sofort wieder um den Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage bewerben. Die Auszeichnung, vom Kreistag im Jahr 2018 initiiert, wird in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben.

Matthias Kahl, Landkreisdezernent. Quelle: MAZ-Archiv

„Wir erleben derzeit Tag für Tag, wie sich Frauen und Männer in Oberhavel durch ihr aktives Handeln uneigennützig für die Wahrung humaner und moralischer Werte einsetzen; oftmals mit großem persönlichem Einsatz. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine haben in Oberhavel mehr als 1 300 Menschen Zuflucht gefunden. Das ist Zivilcourage, wie sie nicht besser sein könnte. Dafür spreche ich allen Engagierten meinen herzlichen Dank aus“, sagt Sozialdezernent Matthias Kahl. Und weiter: „Es ist daher gut und richtig, dass wir in diesem Jahr besonders diejenigen auszeichnen, die hier schnell und ganz praktisch geholfen und unterstützt haben und es auch weiterhin tun. Wir freuen uns auf vielfältige Bewerbungen und Vorschläge.“

Die Initiative „Laptops für Homeschooling“ um Professor Henning Schluß (l.) wurde im Vorjahr mit dem Toleranzpreis des Landkreises Oberhavel ausgezeichnet. Quelle: Landkreis Oberhavel

Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von bis zu 2 000 Euro dotiert. Sie kann an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen werden, die in besonderer Weise Zivilcourage bewiesen haben. Eigenbewerbungen sowie Vorschläge Dritter sollten auf dem vorgesehenen Vordruck mit einer kurzen Begründung und dem Vermerk „Zivilcourage“ im Fachdienst Integration bis zum 30. Juni 2022 eingereicht werden. Die Jury, die über die Vergabe der Auszeichnung entscheidet, setzt sich aus dem Landrat, dem Kreistagsvorsitzenden, den Vorsitzenden des Bildungs- und des Sozialausschusses, dem Sozialdezernenten und der Integrationsbeauftragten zusammen.

„Laptops für Homeschooling“ und Willkommensinitiative Borgsdorf im Jahr 2021 ausgezeichnet

Im vergangenen Jahr wurden die Gruppe „Laptops für Homeschooling“ und die Willkommensinitiative Borgsdorf mit dem Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage des Landkreises Oberhavel ausgezeichnet. Die Gruppe „Laptops für Homeschooling“, unter der Federführung des Hohen Neuendorfers Viktor Makowski und des Oranienburgers Prof. Dr. Henning Schluß, hat eine in der Pandemielage entstandene Versorgungslücke für Schülerinnen und Schüler unkompliziert und zeitnah geschlossen. Insbesondere über Aufrufe in den sozialen Medien sammelten sie ausgediente Laptops und PCs, machten sie für den Schulgebrauch fit und stellten sie Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Die Initiative wird auch aktuell noch fortgeführt.

Hilfe bei der Integration

Die Willkommensinitiative Borgsdorf, vertreten durch die Borgsdorferin Susanne Mosch, kümmert sich seit vielen Jahren um geflüchtete Menschen und setzt sich für ein gutes Zusammenleben aller Menschen in der Region ein: ob beim Erlernen der deutschen Sprache, bei der Nachhilfe für Kinder, in der Krabbelgruppe, beim gemeinsames Nähen, Kochen oder Singen oder Hilfen bei Behördengängen für Erwachsene. Außerdem hat sich die Gruppe für die Installation von WLAN-Anschlüssen in verschiedenen Gemeinschaftseinrichtungen – darunter Borgsdorf, Stolpe-Süd und Lehnitz – für Geflüchtete engagiert.

Preisverleihung am 9. September 2022 in Mildenberg

Der Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage des Landkreises Oberhavel wird in diesem Jahr feierlich am Freitag, dem 9. September 2022 im Ziegeleipark Mildenberg verliehen. Die Richtlinie zum Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage mit dem Vordruck für die schriftliche Bewerbung ist zu finden unter: www.oberhavel.de/preise. Fragen und Bewerbungsunterlagen können an den Landkreis Oberhavel, Fachdienst Integration, Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg gerichtet werden. Telefon: 03301 601-457 oder per Mail an: Liane.Klaunick@oberhavel.de

