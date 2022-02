Jetzt shoppen ohne 2G: das sagen die Händler

Oberhavel

Brandenburg schafft die 2G-Regel im Einzelhandel ab. Stattdessen müssen die Kunden beim Einkauf verpflichtend FFP2-Maske tragen. „Ich denke schon, dass es eine Erleichterung für uns ist“, sagt Wencke Beckmann, die Leiterin des Bekleidungsgeschäftes „M-45 Fashion“ in Vehlefanz. Dass stattdessen nun jeder eine FFP2-Maske beim Betreten eines Ladens tragen muss, „das kriegen die Kunden auch noch hin.“ Es seien einige Kunden gewesen, die wegen der fehlenden Impfung – „aus welchen Gründen auch immer“ – nicht ins Geschäft durften. Die würden jetzt vielleicht wiederkommen.

In den vergangenen Wochen mussten die Menschen im Laden immer ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen. „Wenn man alleine ist, dann ist das immer ein großer Aufwand“, erklärte Wencke Beckmann. „Aber ich habe das hier durchgehend gemacht, und eigentlich ging das an sich auch problemlos.“ Kunden, die nicht in den Laden kommen konnten, denen schickte sie auch schon mal eine Auswahl des Sortimentes nach Hause. Aber das hat nun ein Ende – nun können alle wieder rein, wenn auch mit FFP2-Maske.

Bergy Risse hofft, dass die Kunden langsam wieder öfter kommen

Seit 16 Jahren betreibt Bergy Risse das Modegeschäft „Label“ in der Bernauer Straße 53 in Oranienburg. Die Folgen von Corona haben die Unternehmerin hart getroffen. „Seit 16 Jahren hatten wir nicht einen solchen schwachen Umsatz wie im Januar dieses Jahres. Und die Monate davor waren ja jetzt auch nicht überragend“, so Risse. Die Aufhebung der 2G-Regel für den Einzelhandel führt schon zu einer Erleichterung, aber nicht zu großen Jubelstürmen: „Das Kaufverhalten wird sich jetzt nicht exorbitant verändern, wir hoffen das es Schritt für Schritt besser wird und das die letzten Maßnahmen waren, die uns wirtschaftlich schaden.“

Denn laut Risse ist die Enttäuschung schon groß. Man habe von Seiten der Unternehmer immer alles unternommen, um das Risiko so gering wie möglich zu gestalten, trotzdem kamen Schließungen oder gravierende Einschränkungen. „2021 gab es schon ab und an die Gedanken, ob ich das alles schaffe. Sicherlich haben die staatlichen Hilfen geholfen, aber zum Leben hat es nicht gereicht.“

Es war Zeit für diesen Schritt

Auch Sebastian Largatz, Inhaber der Oranienburger Schlossparfümerie, singt jetzt nicht wirklich große Jubelarien. „Ich begrüße es absolut das die 2G-Regel gekippt wurde. Andere Länder haben dies schon lange getan und man hat ja auch in den vergangenen Monaten deutlich gesehen, das diese Regel keinerlei Auswirkungen hatte.“

Die Schlossparfümerie selbst war zwar von der Regel nicht betroffen, doch als Vorstandsmitglied des Tourismusvereins Oranienburg (TVO) kennt er viele Einzelschicksale. „Die Lage ist für viele Unternehmen immer noch extrem angespannt. Es sind weiterhin sehr schwierige Zeiten.“

Handel sei nicht als Infektionsherd bekannt

Enrico Heller, Inhaber des Schreibwarengeschäftes Skribo in der Hennigsdorfer Havelpassage ist froh, dass nun wieder so etwas wie Normalität einkehrt. „Eigentlich waren wir ja sowieso von der 2G-Regel ausgenommen, weil wir die Post mit drin haben. Trotzdem haben etwa 30 Prozent der Kunden zuletzt gefehlt, weil sie verunsichert waren“, erklärt er.

Der Handel sei auch nicht als Infektionsherd bekannt, und mit Masken könne man viel erreichen. „Ich denke, dass das vollkommen ausreicht“, so Enrico Heller. Er glaubt aber nicht, dass das Drittel verlorene Kundschaft nun sofort wiederkommt. „Es wird dauern, bis die Leute den Weg wieder finden. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich erst im April normalisiert“, erklärt Enrico Heller.

Große Diskussionen gab es nicht

Frank Redlich, Inhaber des gleichnamigen Elektrofachgeschäfts in Velten, ist ebenfalls erleichtert. Etwa 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz hat er in der Zeit der 2G-Regelung gemacht. „Dabei gab es bei uns keine Gefahr, wir haben desinfiziert und Abstände eingehalten“, so Redlich. Große Diskussionen wegen der Umsetzung der 2G-Regel mit Ungeimpften habe er nicht gehabt.

„Ich mache ja die Gesetze nicht“, so der Händler, der in Leegebruch lebt. Ob all die Kunden, die weggeblieben sind, auch wiederkommen, kann er nicht sagen. „Die Leute hatten zwei Jahre Zeit, von der Couch aus einzukaufen und einige haben natürlich Gefallen dran gefunden“, so Redlich. Die Stammkundschaft sei aber erhalten geblieben. „Viele setzen auf den Service und einen Ansprechpartner vor Ort.“

Von MAZonline