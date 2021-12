MAZ-Liveticker: Bis 18 Uhr waren die Wahllokale in Oberhavel geöffnet. Sebastian Busse (CDU) und Alexander Tönnies (SPD) stehen in der Stichwahl um das Amt des Landrats. Wer macht das Rennen? Wie hat Ihr Ort oder Gemeinde abgestimmt? All das erfahren Sie am heutigen Sonntag (12.12.2021) hier im MAZ-Liveticker.