Wenn im Sommer 2020 die Schüler der Torhorst-Gesamtschule nach Abschluss der Bauarbeiten von ihrer Außenstelle in Lehnitz zurück nach Oranienburg ziehen, soll es am Standort in Lehnitz einen nahtlosen Übergang geben. Dann nämlich nimmt die geplante Oberschule ihren Schulbetrieb auf. Im Januar gibt es vor Ort einen „Tag der offenen Tür“.