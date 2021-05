Jobcenter Oberhavel mit neuem Service: Terminvergaben jetzt online möglich

Oberhavel

Seit dem Beginn der Coronapandemie war das Servicecenter des Jobcenters für Einwohnerinnen und Einwohner Oberhavels nur eingeschränkt erreichbar. Die Beratung von Leistungsberechtigten und Antragstellenden erfolgte vor allem telefonisch und per E-Mail. Ab Dienstag, dem 1. Juni 2021, wird der Service des Jobcenters wieder ausgeweitet – und bietet künftig sogar noch mehr Service als zuvor: Persönliche Termine bei den Mitarbeitenden des Jobcenters können dann rund um die Uhr online unter www.oberhavel.de/Arbeitsuchende reserviert werden.

„Das bringt viele Vorteile für die Menschen in Oberhavel, aber auch für die Mitarbeitenden des Jobcenters mit sich“, blickt Landrat Ludger Weskamp voraus: „Die verbindlichen Termine werden die Wartezeiten im Jobcenter deutlich verkürzen, außerdem können wir Sprechzeiten dadurch individueller gestalten. Auch unsere Mitarbeitenden profitieren: Neben einer besseren Planbarkeit der Aufgaben im Tagesgeschäft bleibt nun mehr Zeit für eine qualitativ gute Beratung ebenso wie für notwendige Nacharbeiten. Wir hoffen damit, die Zufriedenheit auf beiden Seiten zu stärken.“

Testphase mit wenigen Terminen

Matthias Kahl, Dezernent für Arbeit und Soziales, sagt: „Unser Servicecenter hat den Anspruch, allen Anliegen schnell und umfassend gerecht zu werden und die Beratung zu bieten, die für jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin wichtig ist. Denn gerade für die Kundinnen und Kunden des Jobcenters ist es entscheidend, dass sie uns schnell und unkompliziert erreichen. Nicht selten geht es schließlich um die Sicherung des Lebensunterhalts der Menschen.“

Das neue Terminbuchungstool wird zunächst in einer Testphase mit wenigen Terminen starten und – nach der Auswertung der ersten Erfahrungen – sukzessive erweitert. Die Buchung ist für vorerst fünf Tage im Voraus möglich. Die Termine sollen daher zunächst vorrangig für persönliche Beratungen genutzt werden. „Für die reine Abgabe von Unterlagen bitten wir Bürgerinnen und Bürger daher, diese zunächst weiter möglichst auf dem Postweg oder elektronisch per E-Mail zu übermitteln“, so Kahl. Die Vor-Ort-Termine sollten aus Infektionsschutzgründen möglichst nur von einem Vertreter der Bedarfsgemeinschaft wahrgenommen werden. Kinder sind davon selbstverständlich ausgenommen. Eine Online-Terminvergabe für das Servicecenter Gransee soll nach Abschluss der Testphase mittelfristig ebenfalls realisiert werden. Für Leistungsberechtigte ohne festen Wohnsitz gilt das bisherige Verfahren.

Änderung der telefonischen Servicezeiten

Ebenfalls ab dem 1. Juni ändert das Jobcenter in diesem Zuge auch seine Telefonzeiten. Unter der Rufnummer 03301 601-5500 sind die Mitarbeitenden zu den folgenden Zeiten erreichbar: Montag 9 bis 15 Uhr, Dienstag 9 bis 16 Uhr, Mittwoch 9 bis 15 Uhr, Donnerstag 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr.

Die Telefonzeiten richten sich nach den Bedarfen der Kundinnen und Kunden des Jobcenters und wurden zuvor über eine Auswertung des Anrufaufkommens ermittelt. Zusätzlich sind die Mitarbeitenden des Jobcenters per E-Mail unter Jobcenter.ALG2@oberhavel.de zu erreichen.

Von MAZonline