Johanniter ab sofort für den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Landkreis Oberhavel im Einsatz

Oberhavel

Starke Bauchschmerzen oder plötzliches Fieber am Wochenende: Außerhalb der üblichen Sprechzeiten erhalten Patientinnen und Patienten unter der kostenfreien bundesweiten Bereitschaftsdienstnummer 116117 Unterstützung bei medizinischen Fragen und akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Beschwerden. Im Bedarfsfall wird über die 116117 der direkte Kontakt zum Einsatzarzt hergestellt.

Johanniter übernehmen Fahrdienst

Der Regionalverband Nordbrandenburg der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. übernimmt im Landkreis Oberhavel ab dem 1.März 2022 im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) den Fahrdienst für den Einsatzarzt. Die Kolleginnen und Kollegen am Steuer sind Rettungssanitäterinnen und –Sanitäter und können die Ärztinnen und Ärzte im Einsatz so bestens unterstützen. Im Barnim übernehmen die Johanniter diese Fahrdienstleistung bereits seit mehr als 15 Jahren. Seit Mitte 2020 arbeitet der Regionalverband Nordbrandenburg auch in der Uckermark mit der KVBB in diesem Bereich zusammen. Im Land Brandenburg gelten für den ärztlichen Bereitschaftsdienst folgende Zeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 7 Uhr; Mittwoch und Freitag von 13 bis 7 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr.

Von MAZonline